I celebrity mají slabost pro hamburger a hranolky. Kdo si pochutnává na fastfoodu?

Fastfoodové řětězce ovládly celý svět. Zatímco někdo v nich "zhřeší" jen z času na čas, pro mnohé lidi je to místo, kam chodí klidně i každý den. Slavní lidé se obvykle rádi chlubí zdravým životním stylem, ale i oni jsou jenom lidi, kteří mají své slabosti. Pro některé je to třeba právě rychlé občerstvení.

Někteří slavní dokonce navázali s řetězcemi také spolupráci. Ačkoli se na ně sesypala vlna kritiky, že tím podporují nezdravý životní styl, oni stáli za svým rozhodnutím.

Kdo chodí do "mekáče" nebo jiného fast foodu pravidelně a nestydí se za to, to se dozvíte v naší galerii.