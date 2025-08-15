Angelina Jolie se loučí s Hollywoodem: Prodává luxusní sídlo a míří za oceán

Podle informací blízkých rodině se Angelina Jolie rozhodla uzavřít jednu velkou životní etapu – připravuje se na prodej svého impozantního historického sídla v Los Angeles a plánuje přesun do zahraničí. Jak potvrdil magazín People, herečka už podnikala konkrétní kroky k prodeji a nechala nemovitost uvést do perfektního stavu. Dům z roku 1913 má bohatou minulost – v roce 1916 jej získal slavný režisér Cecil B. DeMille a později rozšířil o sousední pozemek, kde kdysi žil Charlie Chaplin.
Nemovitost, kterou Jolie pořídila v roce 2017 za 560 milionů korun, nabízí šest ložnic, deset koupelen a rozlehlý pozemek. Přesto herečka opakovaně naznačovala, že Los Angeles pro ni nikdy nebude domovem. „Nikdy nechtěla žít v Los Angeles naplno. Neměla ale na výběr kvůli dohodě o péči o děti s Bradem,“ uvedl zdroj z jejího okolí. Po více než deseti společných letech a dvouletém manželství se Jolie a Pitt po vleklých osmi letech soudních sporů rozvedli v prosinci 2024. Společně vychovávají šest dětí – Maddoxe, Paxe, Zaharu, Shiloh a dvojčata Knoxe a Vivienne.
Podle známých má Angelina v plánu opustit Spojené státy hned poté, co její nejmladší děti dosáhnou plnoletosti, tedy už příští rok. Uvažuje o několika destinacích po světě a netají se, že touží po klidu, který jí současné bydliště neposkytuje. „Bude velmi šťastná, až bude moci Los Angeles opustit,“ prozradil její blízký přítel. Už v roce 2024 v rozhovoru pro The Hollywood Reporter herečka otevřeně řekla: „Jsem tady jen proto, že musím kvůli rozvodu.“ Dodala, že pro svou rodinu hledá soukromí, mír a bezpečí. „Mám dům, kde jsem vychovala své děti, ale někdy je to tady šílené. Lidskost, kterou jsem našla ve světě, není to, s čím jsem tady vyrůstala,“ uvedla.
Po odchodu z USA se hodlá věnovat Kambodži, kde v roce 2002 adoptovala svého nejstaršího syna Maddoxe. Tuto zemi považuje za svůj druhý domov a na únorovém filmovém festivalu v Santa Barbaře prohlásila, že má v jejím srdci výjimečné místo. Kromě toho chce cestovat za rodinou a přáteli po celém světě.
Prodej losangeleského sídla tak nebude jen realitní transakcí, ale i symbolickým završením období spojeného s omezenou svobodou a dlouholetými spory. Podle jejích slov bude další kapitola patřit cestování, zahraničním projektům a rodinnému zázemí, které si po letech práce zaslouží.