Agáta Hanychová si dobře uvědomuje, že její vzhled byl vždy nedílnou součástí její práce – ať už v době, kdy se věnovala modelingu, nebo dnes, kdy stojí za vlastní kosmetickou značkou. S
tou uvádí na trh řadu pečujících kosmetických produktů, které
mají zákaznicím pomoci k udržení mladistvého vzhledu. A o ten
se snaží i ona sama.
Agáta Hanychová ukázala výsledek operace víček. Tvrdí, že omládla, a přiznala i další úpravy
Radikální krok, který se vyplatil. Agáta Hanychová se rozhodla pro operaci víček – a výsledek ji doslova nadchl. Zákrok, kterého se mnozí obávají, zvládla bez problémů a teď se chlubí svěžejším vzhledem i novým sebevědomím.
Agáta Hanychová si dobře uvědomuje, že její vzhled byl vždy nedílnou součástí její práce – ať už v době, kdy se věnovala modelingu, nebo dnes, kdy stojí za vlastní kosmetickou značkou. S
tou uvádí na trh řadu pečujících kosmetických produktů, které
mají zákaznicím pomoci k udržení mladistvého vzhledu. A o ten
se snaží i ona sama.
Nejen z toho důvodu roky zvažovala blefaroplastiku, operaci horních víček. A i když si několikrát zákrok na poslední chvíli rozmyslela, nakonec se k němu přece jen odhodlala. Nedávno zákrok podstoupila a dnes už má za sebou i odstranění stehů.
„Včera mi host poslal fotku z natáčení podcastu a fakt tam vypadám, jako by mi bylo míň. Udělalo mi to zpátky ten babyface. Už nemám ty vyžitý oči. Ale poznávám se, jsem spokojená,„ přiznala otevřeně Agáta. “Nikdy jsou nebyla zastáncem plastik, vždycky jsem to spíš kritizovala, ale když mě viděla paní doktorka odlíčenou, bez všech umělých řas, tak říkala, že jsem mohla jít klidně před třemi, pěti lety," dodala s tím, že žádné další zákroky v plánu nemá.
Zůstalo ale jen u víček? Ani zdaleka
Během návštěvy kliniky, kam přišla původně kvůli vytažení stehů, se rozhodla využít příležitosti a podstoupila i další estetické úpravy. Konkrétně si nechala aplikovat botox, dopřála si omlazení dekoltu a nechybělo ani zvětšení rtů.
Hanychová je také známá svým poměrně nezdravým životním stylem. Jak sama říká, je schopná téměř nejíst a energii tělu dodávat pouze v podobě energetických drinků. Nehodlá se vzdát ani kouření. Veřejné mínění pobouřilo také její společné prohlášení s maminkou Veronikou Žilkovou. Štíhlou postavu si prý obě udržují tak, že jídlo pouze rozžvýkají a následně ho vyplivnou do odpadkového koše.