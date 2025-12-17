Nevěra byla tématem podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové už několikrát. V nejnovějším díle odpovídaly obě ženy na otázky na tělo, které jim zaslaly jejich sledující. A některé odpovědi byly opravdu hodně upřímné. Zejména ty od Hanychové, která zabrousila do svého milostného života.
Agáta Hanychová otevřeně o nevěře: Jak podváděla partnery a proč se na to přišlo
Influencerka Agáta Hanychová se netají tím, že ve svých vztazích nebyla nikdy moc věrná. V nejnovějším díle podcastu přiznala okamžiky, kdy ji na sebe omylem prozradila i jak se to snažila vyžehlit.
„Nahrála jsi někdy stories omylem?“ zněla otázka, která se tvářila na první pohled nevinně. Jenže se trefila do černého. „Jo. Sorry, Kubo, že o tom zase mluvím,„ začala Hanychová a bylo jasné, že tím myslí svého bývalého manžela, herce Jakuba Prachaře. Pak vytáhla historku o tom, jak se provalila její tehdejší nevěra a to jen díky její vlastní chybě. “Tvrdila jsem, že jsem v Americe na nákupech, bydlím v hotelu. Koupila jsem si takovou tu mandlovou Snickersku, která se tady dřív neprodávala. Nahrála jsem si, jak jím tu tyčinku a za mnou ta kuchyň, brusle a všechno…,„ smála se Hanychová. “To neuhraješ. Agáta Hanychová musí být jenom věrná," dodala pobaveně.
Nebyl to však jediný případ, kdy ji aktivita na Instagramu usvědčila ze lži a nevěry. „A pak, když jsem dělala stories, že jsem sama na dovolený a měla jsem černý brejle a kdo byl v těch brýlích? Ten frajer, se kterým jsem tam byla…,“ zavzpomínal a na vlastní hloupost. Nyní už prý všechno pečlivě kontroluje než něco na sociální síti publikuje.
A pikantní byla i odpověď na otázku jaký plakát měly v době dospívání ve svém pokoji. Hanychová řekla, že Michaela Jacksona, který byl na snímku s černým panterem. To ji přimělo ukázat tetování šelmy, které má v tříslech a rozpovídala se o tom, jak k němu přišla. „Když jsem poprvé podvedla Jirku Hudlera v Americe, tak on byl na mě hrozně naštvanej a já jsem si v Miami na ulici nechala vytetovat Jirka čínsky. Říkám mu, vidíš, jak tě miluju? To, že jsme tě podvedla nic neznamená, nechala jsem si tě vytetovat na nohu. Mohlo to znamenat polívka, co já vím. A pak když jsem se s Hudlerem rozešla, tak jsme si chtěla nechat vytetovat černou kočku, takovej sicilskejmafiánskej symbol, jako že jsme mafiánka seru na všechny chlapy. Ale ten tatér mi úplně nerozuměl, takže mi vytetoval černýho pantera. No a pak jsem začala chodit s Mirkem, který v tý době hrál za pantery. Tak jsem mu říkal vidíš, to je jen pro tebe,“ rozesmála se při vzpomínka Agáta.
Mohlo by Vás zajímat: Kůň navštěvuje nemocné seniory: Dává radost z dotyku, říká o „jednorožci“ cvičitelka
Zdroj: podcast Agáta a Ornella