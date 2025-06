Adam Kraus čelí obvinění ze znásilnění. V pátek usedne na lavici obžalovaných

„Došlo i na výhrůžky fyzickým násilím, což ostatně ani Adamovi není cizí. Rozbité zámky, vysklené či rozkopané dveře, to byla má denní realita. Došlo to až do zásadního bodu, který tu zatím ještě nechci zmiňovat. On dobře ví, o co se jedná,“ řekla už před lety v rozhovoru pro časopis Sedmička. Tam si nebrala servítky a prozradila, že neměla dobrý vztah ani s Adamovými rodiči Janem Krausem a Janou Krausovou. Krause se prý bála i její dcera, kterou má z předchozího vztahu.