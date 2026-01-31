Přeskočit na obsah
1. 2. Hynek
Zhubla 70 kilo a udělala fotky „před a po“ jinak: Dva obrazy v jednom snímku jsou neuvěřitelná motivace

Elizabeth Beard se rozhodla, že něco udělá se svojí nadváhou. Aby viděla svoji proměnu, nechala se nafotit před a po.
Elizabeth Beard
Elizabeth Beard
Elizabeth Beard
Elizabeth Beard
Zobrazit
11 fotografií
Elizabeth Beard se rozhodla, že něco udělá se svojí nadváhou. Aby viděla svoji proměnu, nechala se nafotit před a po.
Foto: blakemorrow.ca
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Elizabeth Beard se podařilo zhubnout neuvěřitelných 70 kg. Než začala s dietou, spojila se s fotografem Blakem Morrowem a požádala ho, aby ji nafotil před proměnou a po. Díky postprodukci pak vznikly tyto skvělé záběry. Tomu říkáme motivace.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Když se Beth (Elizabeth) Beard rozhodla zásadně změnit svůj životní styl a zhubnout téměř 70 kilogramů (150 liber), nechtěla mít jen obyčejnou koláž „před a po. Ještě před tím, než se do proměny naplno pustila, oslovila svého kamaráda, torontského fotografa Blake Morrow. Společně vymysleli originální projekt, který měl její cestu zachytit zábavně, vizuálně silně a hlavně motivačně: nafotit stylizované scény „před a po čase je zopakovat v nové podobě – a pak obě verze spojit do jednoho snímku.

Tummy,Tuck,,Female,Fat,Body,Before,And,After,Weight,Loss
Tummy,Tuck,,Female,Fat,Body,Before,And,After,Weight,Loss

Výsledkem byla série známá jako „The Beth Project, kde vedle sebe stojí „staré“ a „nové“ já – často v popkulturních nebo ikonických stylizacích. Nejde ale o klasický retuš, který by postavu zeštíhloval. Jak Morrow vysvětlil, snímky sice využívají postprodukci (kombinaci dvou fotografií do jedné), ale tělo nebylo digitálně „vylepšované“ tak, aby vypadalo štíhlejší, než ve skutečnosti bylo. Právě tenhle detail dodává celému projektu autenticitu – a z fotek dělá víc než jen efektní virál.

Zajímavé je i to, že první část focení vznikla ještě krátce před její tehdejší bariatrickou operací, zatímco „po fotky se pořizovaly přibližně o dva roky později, když už měla úbytek váhy za sebou. Na projektu se podle médií podíleli i další lidé – styling, oblečení nebo make-up pomáhali dotáhnout jednotlivé koncepty tak, aby každá scéna působila jako malé vizuální vyprávění.

Elizabeth Beard
Foto: blakemorrow.ca
Elizabeth Beard
Elizabeth Beard
Elizabeth Beard
Elizabeth Beard
Zobrazit
11 fotografií

Sama Beard v rozhovorech zdůrazňovala, že žádná cesta není univerzální a každý si k proměně musí najít vlastní způsob – ať už jde o stravu, pohyb, nebo odbornou pomoc. Právě proto se z „The Beth Project nestal jen soubor fotek, ale pro mnoho lidí spíš připomínka, že motivace může mít spoustu podob – a někdy ji spustí i obyčejný nápad: udělat si důkaz pro sebe, který bude tak silný, že vás nenechá couvnout.

Zdroj: ABC News, Business Insider

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

