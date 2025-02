Žena se provdala za pouťovou atrakci. Už potřetí

I když si možná pomyslíte, že horské dráhy miluje každý, v případě Gaëlle je tomu přece jen trochu jinak. Identifikuje se totiž jako objektosexuálka, což jsou lidé, kteří cítí romantickou, emocionální a často i fyzickou náklonnost k neživým objektům, ať už jsou to velkolepé mosty, ikonické stavby nebo půvabné sochy. V případě Gaëlle jde konkrétně o lásku k lunaparkovým atrakcím. Přestože se to může zdát mírně řečeno nekonvenční, nachází v nich prý opravdové štěstí.

Nevěra i odloučení

Už během dospívání ji předměty přitahovaly mnohem víc než muži nebo ženy. Fascinována byla hlavně horskými drahami. Poprvé si získala její srdce atrakce Sky Scream ze zábavního rezortu Holiday Park v Německu. Tehdy prý Gaëlle pochopila, co je to láska. V roce 2023 se pak poprvé provdala za horskou dráhu Gravity, ke které si vybudovala hluboký citový vztah. Po 19 měsících však manželství skončilo, protože podle Gaëlle jí měla být Gravity nevěrná a pozornost dávat i jiným lidem.

Netruchlila ale dlouho. Krátce po rozvodu jí totiž doslova učarovala atrakce Tornado, takže na nic nečekala a následovala druhá svatba. Ani u Tornada ale štěstí nakonec nenašla, atrakce totiž byla prodána jinému majiteli a přesunuta. Po této ztrátě se tak Gaëlle musela zase porozhlédnout jinde.

Štěstí našla až napotřetí

Na Nový rok zamířila na pouť do města Rennes, kde jí padla do oka 70 metrů vysoká atrakce Flasher. Byla z toho láska jako trám a hned 2. ledna 2025 následovala další veselka, Flasher se tak stal už jejím třetím manželem, Gaëlle dokonce nosí i snubní prsten s jejich vyrytými jmény. „Flasher mi vrátil úsměv a radost do života,“ říká a věří, že už je od sebe nikdo neodloučí. „Moje láska je mocná a nedovolím, aby ji někdo zlomil,“ uzavírá nakonec.