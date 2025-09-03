Zamilovaná 80letá Japonka poslala milion jenů muži vydávajícímu se za astronauta

Žena ze severojaponského ostrova Hokkaidó se v červenci na sociálních sítích seznámila s mužem, který se vydával za astronauta. Vyměnili si spolu několik zpráv a oběť, která žije sama, se do podvodníka zamilovala.
Zamilovaná osmdesátnice z Japonska poslala milion jenů (přes 141.000 Kč) muži, který se vydával za astronauta uvázlého na kosmické stanici.
Žena ze severojaponského ostrova Hokkaidó se v červenci na sociálních sítích seznámila s mužem, který se vydával za astronauta. Vyměnili si spolu několik zpráv a oběť, která žije sama, se do podvodníka zamilovala.
Muž jí jednoho dne řekl, že se nachází ve vesmíru na palubě kosmické lodi, ale že byl napaden a potřebuje kyslík. Na ženu poté naléhal, aby mu poslala peníze na nákup kyslíku, načež se mu ze zamilované seniorky podařilo vymámit milion jenů. Policie případ klasifikovala jako podvod, další detaily ale nezveřejnila.
Podobný případ se odehrál letos v lednu ve Francii, kdy padesátnice Anne zaplatila 830.000 eur (přes 20 milionů Kč) podvodníkovi, který se vydával za amerického herce Brada Pitta. Muž používal falešné selfie snímky, padělané doklady i umělou inteligenci.