Zralé ženy jsou lépe zmanipulovatelné. Jejich osamělost využívají sňatkoví podvodníci

Šestapadesátiletá Češka se s domnělým britským občanem seznámila letos na jaře prostřednictvím seznamovací aplikace. "Zpočátku jsem byla nadšená a nedělala nic jiného, než že jsem odepisovala na jeho zprávy. A to ani neumím anglicky, všechno jsem si překládala přes Google překladač," říká Blanka, která chce zůstat v anonymitě. Po rozvodu měla dva vážné vztahy, ale posledních několik let žije sama, což jí nevyhovovalo. Proto když se objevil muž, který o ni projevil zájem, brzy podlehla dojmu, že potkala vhodného partnera pro život. Jenže všechno dopadlo zcela jinak, než jak si představovala, a ještě k tomu přišla o peníze, které po ní muž požadoval.

Po nějaké době muž Blance nabídl, že přijede na návštěvu. Zároveň měl na ni neobvyklou prosbu - chtěl jí poslat balíček s penězi. "Najednou z něj vypadlo, že žije na východě Ukrajiny. Tvrdil, že potřebuje ze země dostat větší obnos peněz, a nejlepší bude, když mi je zašle poštou," vypraví Blanka. Ta muži napsala svou adresu a čekala na zásilku, za kterou podle domluvy zaplatila poplatek sedmnáct tisíc korun. Balíček ale nikdy nedorazil a muž se přestal ozývat. Smazal si profil na seznamce a jeho telefonní číslo bylo nedostupné.

Falešní vojáci vylákali miliony

Policisté řeší případy takto okradených žen napříč celou republikou. Letos v únoru pětašedesátiletá žena z Kroměříže na internetu poznala "amerického vojáka na misi". Muž jí vyznal lásku a pak z ní pod různými záminkami vylákal bezmála dva miliony korun. Podobný podvod ohlásila před dvěma lety žena z Liberecka, která se na sociální síti seznámila také s "americkým vojákem" sloužícím v Afghánistánu.

Ten jí napsal, že by se chtěl vyvázat ze služby v armádě a začít v Evropě nový život. Žena mu postupně naposílala přes milion korun, a protože sama peníze neměla, vzala si kvůli muži úvěr. Každý měsíc teď musí bance splácet 20 tisíc korun, čímž se dostala do vážných finančních problémů.

Důstojníci na seznamky nechodí

Armáda Spojených států amerických dostává měsíčně stovky oznámení o osobách, které na internetu vystupují jako američtí vojáci. "Armádní důstojník se nebude nikdy seznamovat on-line. Nemůže se stát, že by po vás chtěl peníze, aby mohl odejít do civilu. Všichni vojáci mají zdravotní pojištění pro sebe, svoji manželku a děti. Nikdo jim tedy nemusí platit léčebné výlohy," stojí například na webu, kde se americká armáda vyjadřuje k podobným podvodům.

To, že skuteční američtí vojáci nežádají ženy o peníze, potvrzuje také americký voják českého původu Jan C. Ten se ozval Týdeníku policie s video vzkazem pro ženy, které by mohly uvěřit mužům vydávajícím se za členy americké armády. Jan C., který slouží u amerického letectva od roku 2011, ve vzkazu vysvětluje, že profesionální vojáci se takového chování nedopouští. "Když potřebujeme odjet z mise, tak nám to zaplatí americká vláda. Když máme emergency (mimořádnou situaci - pozn. red.), tak to zaplatí Červený kříž. Nikdy ale nepotřebujeme peníze od lidí nebo od civilistů. Pokud vám někdo řekne, že vydělává devět milionů a pošle vám je, nevěřte mu. My vyděláváme podle hodností a podle toho, kde bydlíme. Nepotřebujeme od vás žádné peníze," uzavírá voják.

Zralé ženy se seznamují o něco hůře

Muži, kteří chtějí někoho okrást na internetu, většinou platí za přesvědčivé manipulátory. "Tito podvodníci umí velmi dobře komunikovat, mají charisma a snaží se ženu okouzlit," podotýká koučka a psychoterapeutka Šárka Vávrová. A dodává, že ženy od určitého věku mohou mít složitější pozici při seznamování, a proto planým slibům často podlehnou.

"Zralé ženy hledají vztah postavený na jiných základech než v mladším věku. Chtějí mít vedle sebe člověka, se kterým si budou rozumět. Měl by to být parťák do nepohody, a ne známost na jednu noc," doplňuje odbornice. Právě toho se snaží nepoctivci chytře využít. Jednoduše si o ženě zjistí co nejvíce informací, aby se na ni mohli smyšleně naladit, a vytvořili tak iluzi emoční blízkosti.

Fotografii lze ověřit přes vyhledávače

Vávrová doporučuje, aby byli lidé při seznamování on-line obezřetní. "Nikdy není na škodu si potenciální protějšky předem prověřit. Dneska zanechá na internetu určitou digitální stopu každý. Při hledání bychom proto měli o muži najít alespoň jednu malou zmínku. V opačném případě by to mohlo znamenat, že si svou identitu mohl vymyslet," říká specialistka.

Zároveň je možné si přes vyhledávače ověřit fotografie, které muž vydává za vlastní portréty. Snadno se tak dá zjistit, jestli nepoužívá snímky z fotobanky nebo někomu neukradl celý profil.

Jak upozorňuje koučka, podvodníka lze poznat také podle vyhýbavých odpovědí. "Pokud někdo vůbec nechce mluvit o svých přátelích, dětech nebo městě, kde bydlí, pak už bych se měla na pozoru," upozorňuje Vávrová. Podle jejích slov je rovněž podezřelý člověk, který myslí jenom na svoje potřeby. "Jestliže muž po velmi krátké době od seznámení požaduje peníze, protože se mu stala například nehoda, tak bych je v žádném případě neposílala," zdůrazňuje odbornice.

Zamilovaní lidé neuvažují kriticky

Ženy by během seznamování měly používat intuici, která je může v některých případech včas varovat. "Jakmile se zamilujeme, hormony ovlivňují část mozku zodpovědnou za kritické myšlení. Proto v tu chvíli vidíme toho druhého v nejrůžovějších barvách," vysvětluje Šárka Vávrová.

Pomoci může také okolí. Stačí se zeptat přátel nebo členů rodiny, jak na ně nový vztah působí. Dále je vhodné všímat si rozdílů mezi realitou a tím, co muž říká. "Jestliže protějšek tvrdí, že studoval vysokou školu, ale má ve zprávách spoustu hrubek, pak mu dosažené vzdělání těžko můžeme věřit," upozorňuje psychoterapeutka.

Čeští policisté se snaží ženy na nepoctivce upozorňovat, ne vždycky jsou ale úspěšní. "I když opakovaně varujeme před tímto způsobem komunikace, lidé jsou stále nepoučitelní. Prověřování těchto podvodných jednání není nijak snadné. K majitelům zahraničních účtů, kde vylákané peníze většinou končí, se velice obtížně dostáváme, takže pachatelé zůstávají v podstatě nepostižitelní," uvedl pro Týdeník policie Pavel Peňáz, náměstek ředitele z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.