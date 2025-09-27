Skutečné riziko se ukrývá tam, kde to málokdo čeká – na předmětech, které každý den bereme do ruky. Americký lékař urgentní medicíny Joe Whittington se svými sledujícími na sociálních sítích často sdílí překvapivá zdravotní fakta. Nedávno zveřejnil video, v němž odhalil pět běžných věcí z domácnosti, které obsahují mnohem více bakterií než záchodová mísa.
Takové záchodové prkénko má průměrně 50 CFU. Ovšem televizní ovladač? Podle doktora Whittingtona má 100krát více bakterií než právě vaše záchodové prkénko – celých 5 tisíc CFU. To už je slušný počet nežádoucích mikroobyvatel. Další adeptem, ze kterého se vám asi neudělá nejlépe – i s ohledem na to, že se předmět týká přípravy jídla je kuchyňské prkénko. Je na něm 200krát více bakterií než na prkénku, na které si sedáte na své toaletě, tedy 10 tisíc CFU. Třetí v žebříčku je mobilní telefon. Ano, právě tenhle předmět, který si lidé tak často berou s sebou na toaletu. 25 tisíc CFU znamená, že je na něm 500krát více bakterií oproti běžnému záchodovému prkénku.
Kolik bakterií je moc bakterií? Co je CFU
CFU (angl. Colony Forming Units) – tedy jednotky tvořící kolonie – je pojem používaný k vyjádření počtu živých mikroorganismů (např. bakterií, plísní) ve vzorku. Udává počet mikroorganismů, které jsou schopny se namnožit a vytvořit viditelnou kolonii. Používá se mimo jiné právě při testování čistoty povrchů. Jednotka bývá uváděna jako CFU na cm², ml nebo gram – podle toho, co se testuje.
Například 1 000 CFU/cm² znamená, že na jednom čtverečním centimetru povrchu je přítomno přibližně tisíc životaschopných mikroorganismů.
Nehezké údaje jsou spojeny i s místem, které nám slouží k odpočinku a spánku. Čtvrtým v pořadí jsou totiž povlaky na polštáře! Pokud je nepřevlékáte alespoň jednou týdně, najdete na nich 60 000krát víc bakterií než na záchodovém prkénku, rovné 3 miliony CFU. Poslední, pátý předmět vám možná způsobí lehký šok. Vítězem poněkud nechutné olympiády se totiž stává kuchyňská houbička. Ano, ta, se kterou denně myjete nádobí, utíráte linku nebo další plochy. Místo, kde mají bakterie ideální podmínky pro život schovává 10 milionů CFU. To jí jednoznačně zaručuje zlatou příčku.
To ale není ani zdaleka vše
V domácnosti věnujte zvláštní pozornost místům, kterých se často dotýkáte. Server iDnes.cz uvádí, že vypínače a kliky patří k největším přenašečům nečistot, proto je alespoň jednou týdně otřete dezinfekcí nebo antibakteriálním ubrouskem. Stejně důležité je nenechávat čerstvě vyprané prádlo dlouho v pračce. Bakterie se množí okamžitě, proto prádlo hned vyndejte a usušte. Samotnou pračku pravidelně prožeňte programem na 90 °C, ideálně s octem nebo prostředkem, tomu určeným. Na toaletě nezapomínejte na WC štětku. Po každém použití ji opláchněte a pravidelně ji vyměňujte za novou. Sprchová hlavice bývá kvůli vodnímu kameni živnou půdou pro mikroorganismy. Pomůže octový nebo speciální čistící roztok. V kuchyni i předsíni udržujte čistotu odpadkového koše, měňte sáčky a plastovou nádobu čas od času vydezinfikujte. A nakonec koberce a rohožky. V textiliích se drží prach, roztoči i bakterie, proto je vysávejte alespoň dvakrát týdně a každé dva měsíce jim dopřejte hloubkové čištění.
Rada na závěr
A co radí doktor Whittington? Přestaňte sjíždět sociální sítě a začněte uklízet. Nezbývá než doufat, že pokud jste tento článek četli na svém mobilním telefonu, nevyděsil vás natolik, abyste ho hodili rovnou do koše.
