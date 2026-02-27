Ráno 1. prosince 1948 čekal na obyvatele Adelaide nečekaný obraz. Na pláži Somerton Park, opřený o kamennou hráz, ležel elegantně oblečený muž. Působil, jako by jen odpočíval – nohy měl překřížené, hlavu zakloněnou, na klopě saka nezapálenou cigaretu. Ve skutečnosti byl mrtvý. A neměl u sebe jediný doklad. Z oblečení někdo pečlivě odstřihl všechny štítky.
Záhada somertonského muže: Identita odhalena po 73 letech, tajemství smrti trvá
Jedna z nejslavnějších kriminálních záhad 20. století po dlouhých 73 letech přestala mít bezejmennou tvář. Muž nalezený v roce 1948 na pláži Somerton v Austrálii byl díky moderní DNA analýze konečně identifikován. Jenže tím příběh nekončí — naopak. Co ho zabilo (nebo kdo)? Proč u sebe měl záhadný útržek papíru se slovy „tamám šud“ a co znamenala šifra, která rozjela nejrůznější teorie?
Už večer předtím si ho všimli náhodní kolemjdoucí. Klenotník John Lyons jej spatřil při procházce, další svědci později popsali, že muž krátce zvedl ruku a pak ji nechal bezvládně klesnout. Jiní se domnívali, že je opilý – nereagoval ani na komáry. Nikdo si však jeho tvář neprohlédl natolik pozorně, aby jej mohl později spolehlivě identifikovat.
Pitva vedená patologem Johnem Burtonem Clelandem popsala muže ve věku kolem 40 až 45 let, ve výborné kondici, s atletickou postavou. Ruce nenesly známky těžké práce, lýtka byla výrazně svalnatá. Oblečení působilo kvalitně a spíše americkým stylem. V kapsách se našel lístek na vlak do Henley Beach, jízdenka na autobus z centra, hřeben americké výroby, žvýkačky, zápalky a krabička cigaret Army Club, uvnitř však byly dražší Kensitas. Peněženka chyběla.
Vnitřní orgány vykazovaly známky překrvení, slezina byla zvětšená, v žaludku zbytky jídla. Běžné toxikologické testy však neprokázaly žádný jed. Objevila se proto teorie o otravě látkou, kterou tehdejší metody neuměly zachytit – například srdečními glykosidy. Zarážející byly také dokonale čisté boty, jako by po písku vůbec nešel. Spekulovalo se, že tělo mohlo být na místo přeneseno.
Průlom přišel o měsíce později
V nenápadné kapsičce kalhot se našel srolovaný útržek papíru s nápisem „tamám šud“ – perskou frází znamenající „je konec“. Text pocházel ze sbírky Rubáiját Omara Chajjáma v překladu Edwarda FitzGeralda. Po veřejné výzvě se přihlásil muž, který našel výtisk knihy odložený v autě poblíž pláže. Z něj byl útržek vytržen.
Na zadní straně knihy se pod UV světlem objevilo pět řádků písmen a telefonní číslo. Šifra – WRGOABABD / MLIAOI / WTBIMPANETP – nebyla nikdy rozluštěna. Australské ministerstvo obrany později uvedlo, že text je příliš krátký pro klasickou kryptografickou analýzu. Telefonní číslo vedlo ke zdravotní sestře Jessice „Jo“ Thomsonové, žijící jen pár set metrů od místa nálezu. Tvrdila, že muže nezná. Když jí policie ukázala posmrtnou masku, byla viditelně otřesená. Její dcera po letech naznačila, že matka pravdu neřekla, nic však nebylo oficiálně potvrzeno.
Zavazadlo bez majitele
Déle než měsíc po nálezu těla, 14. ledna 1949, nahlásili zaměstnanci hlavního nádraží v Adelaide policii nalezení hnědého kufru bez adresního štítku. Kufr byl uložen v úschovně zavazadel 30. listopadu 1948 po 11. hodině dopolední. Vyšetřovatelé brzy získali podezření, že kufr patřil neznámému muži z pláže v Somertonu, protože datum uložení zapadalo do časové osy případu a odpovídalo rekonstrukci jeho posledních hodin.
Obsah kufru byl stejně záhadný jako celý případ. Vedle běžných věcí, jako byl župan, červené plstěné pantofle, pyžamo a holicí potřeby, se v něm nacházely i neobvyklé předměty: šablonovací štětec, používaný důstojníky na obchodních lodích k označování nákladu, nůžky se speciálně zaostřenými špičkami a jídelní nůž zkrácený na ostrý nástroj.
Nejvýznamnějším nálezem byla cívka voskované nitě značky Barbour‚s, tehdy v Austrálii nedostupné. Tato nit byla shodná s nití, kterou někdo použil k opravě podšívky kapsy u kalhot mrtvého muže. Právě tato shoda spojila kufr s neznámým a posunula vyšetřování z mrtvého bodu.
Pohřben jako neznámý muž
Neznámý muž byl v červnu 1949 pohřben na hřbitově West Terrace pod prostým označením „neznámý muž“. Kufr byl v roce 1986 zničen a část spisů se ztratila. Případ však zůstal symbolem nevyřešené záhady – živil teorie o špionáži i tajných kódech.
Průlom v určení totožnosti
Zásadní obrat přinesla až moderní genetická genealogie. Profesor Derek Abbott z Adelaidské univerzity ve spolupráci s odbornicí Colleen Fitzpatrickovou využil vlasy zachované v sádrové posmrtné masce. Z nich se podařilo získat DNA profil a porovnat jej s genealogickými databázemi. V červenci 2022 výzkumníci oznámili pravděpodobnou identifikaci: mužem z pláže byl Carl „Charles“ Webb, narozený roku 1905 ve Footscray u Melbourne, elektrotechnik a výrobce nástrojů. Po roce 1947 zmizel z veřejných záznamů – ví se, že se rozešel s manželkou Dorothy, která se přestěhovala do Jižní Austrálie.
Úřady Jižní Austrálie přijaly závěry s opatrností a čekaly na forenzní potvrzení. Identita tak dostala jméno, ale odpovědi na klíčové otázky chybí. Byl Webb otráven? Spáchal sebevraždu? Co znamenal kód v knize – a jakou roli sehrála Jessica Thomsonová?
Perská slova „tamám šud“ uzavírají jednu životní kapitolu. Věda po 73 letech dokázala vrátit muži jméno. Důvod, proč jeho příběh skončil na břehu oceánu, však zůstává nevyřčený.