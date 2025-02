I když to může být na první pohled překvapivé, banány jsou příbuzné s malinami nebo borůvkami. Jsou to z botanického hlediska bobule. A i když banánovník dosahuje výšky nezřídka i 16 metrů, nejde o strom, jak byste se možná mylně domnívali, ale o bylinu. Banány jsou také pravděpodobně jednou z prvních plodin, které lidstvo začalo cíleně pěstovat. Důkazy o jejich kultivaci jsou až 10 milionu let staré a pochází z Papuy Nové Guiney.