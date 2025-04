Návrat do socialistické domácnosti. Tento nábytek měl doma každý, poznáváte ho i vy?

Obývací pokoj, kuchyň, předsíň – každý kout socialistického bytu měl svůj charakteristický nábytek a design. Doba socialismu ovlivnila nejen to, co jsme měli doma, ale také, jak jsme vnímali domácí pohodlí. Obývací stěny, sedací soupravy, kuchyňské linky, kovové regály nebo funkční skříňky, to všechno se stalo symbolem tehdejšího životního stylu.

Televizory Tesla, gramofony, koberce v tlumených barvách, ale i drobné dekorace, to vše vytvářelo atmosféru, která byla pro tuto dobu typická. Tento nábytek a zařízení byly součástí každodenního života a pro mnoho domácností to byl zcela běžný a nezbytný prvek. Dnes se na něj díváme s nostalgií a zároveň i s respektem k jednoduchosti, funkčnosti a praktičnosti.

V grafice se vrátíme do socialistických domácností a podíváme se, jak vypadaly nejen obývací pokoje, ale i ostatní místnosti. Pojďme si připomenout, jaký nábytek měl doma každý a co nám tato doba o sobě a o nás dnes říká.