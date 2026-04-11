U mexického pobřeží došlo k mimořádně vzácnému setkání, které okamžitě vzbudilo pozornost nejen mezi potápěči, ale i vědci. Během natáčení pod hladinou narazil potápěč vystupující na Instagramu jako wandering.westerner na hlístouna – tajemnou hlubokomořskou rybu, která se běžně drží stovky metrů pod hladinou. Tentokrát se však objevila v mělčině, a navíc ve velmi špatném stavu.
Vzácný tvor z hlubin vyděsil potápěče: U Mexika narazil na „rybu soudného dne“
U mexického pobřeží došlo k mimořádnému setkání s jedním z nejzáhadnějších tvorů oceánu. Potápěč zachytil živého hlístouna, hlubokomořskou rybu opředenou legendami o katastrofách, která se u hladiny objevuje jen výjimečně a zpravidla ve chvíli, kdy je v ohrožení.
„Narazili jsme na živého hlístouna, něco takového jsem opravdu nečekal. Byl naživu, ale očividně umíral, ležel v průzračné mělčině u písečného výběžku,“ popsal autor neobvyklého setkání. Záběry ukazují dlouhé, stříbřité tělo ryby, která se jen minimálně pohybuje – situace, kterou lidé téměř nemají šanci vidět.
Hlístoun patří mezi nejdelší kostnaté ryby na světě a může dorůst délky přes osm metrů. Vědci ho řadí mezi druhy, které obývají tzv. pelagickou zónu hlubokého oceánu, často v hloubkách od 200 do více než 1000 metrů. Právě proto jsou jeho setkání s člověkem extrémně vzácná. Podle mořských biologů se jedinci tohoto druhu objevují u hladiny zpravidla jen tehdy, když jsou nemocní, zranění nebo hynou.
Zahraniční studie navíc naznačují, že za výskytem hlístounů u pobřeží mohou stát i změny v oceánských proudech, teplotě vody nebo dezorientace způsobená parazity. Někteří vědci zmiňují i vliv podmořských seismických aktivit, i když přímá souvislost nebyla nikdy jednoznačně prokázána.
Staré legendy
Právě s těmito rybami se ale pojí i staré legendy. V Japonsku je hlístoun známý jako „ryūgu no tsukai“, tedy posel z paláce mořského boha. Podle tradičních pověr se jeho výskyt u hladiny pojí s blížícími se přírodními katastrofami, zejména zemětřeseními a tsunami. Tato pověst mu vysloužila přezdívku „rybí Nostradamus“. V moderní vědě však pro tuto teorii neexistují přesvědčivé důkazy a většina odborníků ji považuje spíše za kulturní mýtus než reálný jev.
I tak ale podobné nálezy fascinují veřejnost i odborníky. Hlístouni jsou totiž mimořádně křehcí a jejich studium je velmi obtížné – většina poznatků pochází z náhodných nálezů uhynulých jedinců nebo krátkých pozorování.
„Taková setkání jsou skvělou připomínkou toho, jak velká část oceánu zůstává stále neviditelná,“ uvedl potápěč. „Celé ekosystémy existují hluboko pod hladinou, kde tento neuvěřitelný tvor žil. Sdílíme svět s množstvím bytostí, které téměř nevidíme, možná je nikdy neuvidíme ani o nich nevíme, a přesto je naše přítomnost ovlivňuje,“ dodal.