Diváci, kteří sledují seriál Ulice už řadu let, si postavu Veroniky Maléřové dobře pamatují. Herečka Hana Holišová jí vtiskla tak výraznou tvář, že i ve chvílích, kdy se v ději objevovala spíše okrajově, zůstávala pro fanoušky nepřehlédnutelná. A přestože to nějakou dobu vypadalo, že její role pomalu mizí do pozadí, aktuální vývoj ukazuje pravý opak. Veronika se znovu dostává ke slovu – a to ve chvíli, kdy ji její blízká kamarádka potřebuje víc než kdy dřív.
Veronika z Ulice se vrací do hry. Znovu stojí po boku Blanky, ale fanoušci chtějí víc
Po delší době se do děje Ulice vrací známá tvář, která v minulosti patřila k oporám několika postav. Tentokrát přichází ve chvíli, kdy se situace začíná vyostřovat – a její zásah může všechno změnit. Diváci ale zároveň doufají, že nepůjde jen o krátkou epizodu.
Když Holišová do seriálu v roce 2014 nastupovala, přišla spolu se svou seriálovou rodinou, která tehdy do děje přinesla novou energii. Vedle ní se divákům představili Tomáš Dastlík jako Martin, Anna Kadeřávková coby Rozina nebo Marek Salvet v roli Filipa. Zatímco ostatní postavy postupně z Ulice zmizely, Veronika zůstala. Jenže v posledních letech se objevovala spíš sporadicky a výraznější prostor nedostávala.
To se změnilo ve chvíli, kdy se začala vyhrocovat situace kolem Vandy Volákové. Ta náhle odešla pracovat do Rakouska a nechala za sebou vlastní dceru, což zasáhlo nejen jejího bývalého manžela Luďka, ale především Blanku. Právě v této náročné situaci se znovu ukázalo, jak silné pouto mezi Blankou a Veronikou je. Veronika se stala oporou, naslouchala a snažila se pochopit něco, co je pro ni samotnou jen těžko představitelné.
„Je to šílené a pro mě nepředstavitelné, že by někdo odešel od svého miminka nebo rodiny. Samozřejmě v tom ale mohou být psychické problémy, které je k tomu vedou,“ uvedla Hana Holišová v rozhovoru pro TV Nova.
I když se Vanda nakonec vrátila a snaží se svou roli matky zvládat, klid to do života ostatních nepřineslo. Blanka se totiž stále nedokáže smířit s tím, že její dcera Kristýna žije v polyamorním vztahu. A právě tady bude Veronika znovu stát po jejím boku. „Budeme řešit patálie kolem vztahu ve třech,“ naznačila Holišová další vývoj, ve kterém její postava opět sehrajе důležitou roli.
Přesto si mnozí fanoušci přejí, aby Veronika dostala výraznější dějovou linku i sama pro sebe. V poslední době ji totiž vídají jen okrajově, podobně jako další známé postavy, které se v seriálu objevují jen nárazově. Přitom její příběh by rozhodně měl kam pokračovat – má za sebou složité vztahy, rozvod, novou lásku i dospělé děti, které už žijí vlastní životy.
Výraznější prostor dostala naposledy před dvěma lety, kdy se zapojila do citlivé linky kolem Gábiny Pumrové a Jirky Hermana. Ti tehdy řešili, jak založit rodinu, když Gábina nemohla přirozeně otěhotnět. Jednou z možností bylo oslovit Veroniku jako náhradní maminku. Pro Gábinu to ale nebylo jednoduché rozhodnutí a ani Veronika tuto nabídku nepřijala.
Nakonec se pár rozhodl pro jinou cestu a do jejich života vstoupila Petra Beranová, která byla ochotná pomoci. Ani přes opakované pokusy se však kýženého výsledku nedočkali. Po čase tak dospěli k těžkému, ale smířlivému rozhodnutí – společné dítě mít nebudou.