24. 1. Milena
Pamatujete si data, která změnila svět? Tenhle historický kvíz odhalí, jak jste na tom

Vertical image trend pop zine photo collage of hand hold question mark dilemma strategy contemplation concept plan brainstormingFoto: Shutterstock
Vertical image trend pop zine photo collage of hand hold question mark dilemma strategy contemplation concept plan brainstormingFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Myslíte si, že máte historická data v malíčku? Otestujte se v kvízu s 25 otázkami, které se ptají na roky zásadních událostí, jež formovaly svět. Některé odpovědi dáte bez zaváhání, jiné vás možná překvapí.

Pamatujete si, kdy byla upálena Johanka z Arku nebo kdy vzniklo Československo? Vyzkoušejte si, jak dobře se orientujete v dějinách! V každé otázce hraje hlavní roli konkrétní rok. Otestujte svůj historický přehled.

Zdroj: Dějepis pro 2. stupeň

