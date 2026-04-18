Na jaře je línání u psů zcela přirozený proces. Po zimě totiž začínají postupně odhazovat hustší podsadu, kterou potřebovali jako ochranu před chladem, a nahrazují ji lehčí srstí vhodnější do teplejších měsíců. Intenzita tohoto období se liší podle plemene, typu srsti i toho, zda pes žije převážně venku, nebo v bytě, kde jsou teplotní podmínky během roku vyrovnanější. U některých psů jde jen o mírné sezónní línání, u jiných se ale může zdát, že chlupy jsou najednou úplně všude.
Chlupy úplně všude. Srst těchto psích plemen budete mít následující týdny na oblečení i v kávě
Soužití se psem, který hodně líná, znamená smířit se s tím, že chlupy budou součástí každodenního života. Usazují se na oblečení, nábytku i podlaze a u některých plemen nejde jen o krátké sezónní období, ale o celoroční realitu. Která plemena patří mezi ta nejnáročnější na údržbu?
Pro majitele to znamená nejen častější vysávání a vyčesávání, ale někdy i nepohodlí v běžném fungování. Chlupy ulpívají na oblečení, nábytku i textiliích a mohou zhoršovat potíže alergikům nebo citlivějším lidem dráždit dýchací cesty. S jarní výměnou srsti je proto spojená potřeba pravidelnější péče, kvalitního kartáčování a větší pozornosti k celkovému stavu kůže a srsti. Pokud je totiž línání extrémní, nepravidelné nebo ho doprovází svědění či holá místa, nemusí už jít jen o sezónní změnu, ale i o signál, že psovi něco chybí nebo ho trápí zdravotní problém.
Která plemena své páníčky potrápí nejvíce?
Labradorský retrívr
Krátká srst může svádět k dojmu, že péče bude snadná. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Labrador má hustou podsadu a srst uzpůsobenou pro pobyt ve vodě, což znamená, že chlupy uvolňuje téměř neustále. Jsou krátké, pevné a snadno se zachytí na textilu – jakmile se jednou přichytí, drží. Bez pravidelného vysávání se zkrátka neobejdete.
Labradorský retrívr
Krátká srst může svádět k dojmu, že péče bude snadná. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Labrador má hustou podsadu a srst uzpůsobenou pro pobyt ve vodě, což znamená, že chlupy uvolňuje téměř neustále. Jsou krátké, pevné a snadno se zachytí na textilu – jakmile se jednou přichytí, drží. Bez pravidelného vysávání se zkrátka neobejdete.
Aljašský malamut
Tento severský tahoun byl stvořen pro život v mrazu, a tomu odpovídá i jeho srst – hustá, odolná a skvěle izolující. Jakmile se ale ocitne v teple domova, začne reagovat intenzivním línáním. Chlupy jsou jemné a lehké, takže se snadno rozletí po celém bytě. Někdy to vypadá, jako by se doma pohybovalo víc psů, než ve skutečnosti je. Srst se navíc dostane i tam, kam byste ji vůbec nečekali – do skříněk, na police nebo do místností, kam pes běžně nechodí.
Německý ovčák
Možná nemá tak dlouhou srst jako severská plemena, ale množstvím chlupů je spolehlivě dožene. Líná prakticky pořád, bez ohledu na roční období. Jeho srst je poměrně tvrdá a ráda se zapichuje do koberců i čalounění, odkud se dostává jen velmi těžko. Majitelé často rezignují na tmavé oblečení a počítají s tím, že návštěva si odnese „suvenýr“ v podobě několika chlupů navíc.
Bernardýn
Velký, klidný a oddaný společník, který ale dokáže domácnost pořádně prověřit. Jeho mohutné tělo pokrývá hustá a dlouhá srst, která se uvolňuje ve velkém množství. K tomu se často přidávají i sliny, takže úklid není jen o chlupech. Péče o srst bernardýna vyžaduje pravidelnost a trpělivost, jinak se chlupy rychle dostanou úplně všude. Přesto většina majitelů tvrdí, že za jeho povahu a věrnost to všechno stojí.
Akita Inu
Na pohled připomíná roztomilého plyšáka, kterého by člověk nejraději objímal pořád. Jenže každé pomazlení se snadno promění v hromadu chlupů na oblečení. Akita má velmi hustou dvojitou srst, která ji chrání v náročných podmínkách. Když přijde období línání, obvykle dvakrát do roka, nepadají jednotlivé chlupy, ale celé chomáče. Můžete ji vyčesávat dlouhé minuty, a přesto kolem ní zůstane vrstva srsti, ze které by se dal uplést svetr. V těchto týdnech většina majitelů jednoduše přijme fakt, že dokonale čistý domov je nedosažitelný.