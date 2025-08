Mladičká tvář, děsivý čin: Příběh Mary Bell, který stál dva nevinné dětské životy

Byla to teprve jedenáctiletá dívka s nevinným výrazem ve tváři. Nikdo by do ní neřekl, že se za touto maskou skrývá chladnokrevná vražedkyně. Mary Bell šokovala celé Spojené království, když zabila dva malé chlapce – a to bez jakékoliv lítosti. Její příběh je nejen děsivý kvůli činům samotným, ale i proto, že se jim dalo zabránit. Selhaly úřady, škola i policie. Dívka vyrůstající v prostředí plném násilí a zneužívání vysílala do okolí varovné signály. Nikdo je však nebral vážně.