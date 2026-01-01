Rok 2025 se nezapsal jen událostmi, ale i slovy, která se nenápadně vplížila do každodenních rozhovorů, pracovních chatů i sociálních sítí. Některá vznikla z únavy, jiná z ironie, další z potřeby pojmenovat pocity, na které dřív žádný výraz neexistoval. Pokud jste občas jen přikyvovali a doufali, že to „nějak dává smysl“, nejste sami – jazyk se měnil rychleji než nálada společnosti.
Mluvili jste v roce 2025 stejným jazykem jako zbytek planety? Tenhle kvíz to prověří bez slitování
Každý rok přináší nová slova, ale ta letošní působí spíš jako diagnóza než jazykový vývoj. Od „brain rot“ přes „Bare Minimum Monday“ až po „delulu is the solulu“ vzniká slovník doby, která přesně ví, co se s ní děje – a přesto v tom s chutí pokračuje. Ironický a trefný přehled výrazů roku 2025 ukazuje svět, který si rozklad nejen uvědomuje, ale dokáže ho i chytlavě pojmenovat.
Tenhle kvíz je malým návratem do doby, kdy se řešilo job-hugging, přežívání pondělků na bare minimum nebo netrpělivost z pocitu, že svět by měl fungovat rychleji. Nejde o paměťový test ani o slovníček pro lingvisty, ale o hravou sondu do toho, jak dobře jste rozuměli roku 2025 – a jestli jste jeho jazyk opravdu ovládali, nebo jen statečně předstírali.
