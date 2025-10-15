Scénář k jednomu dílu Gilmorových děvčat čítal až osmdesát stran. Právě jejich upovídanost a humor si získal fanoušky po celém světě, stejně tak jako specifické charaktery ostatních postav malebného městečka Stars Hollow. Herečka Lauren Graham, která jako Lorelai Gilmoreová prošla celkem více než 150 epizodami a v čase největší slávy si získala miliony fanoušků po celém světě, se dočkala své hvězdy na Chodníku slávy. Slavnostní odhalení uvedla tvůrkyně Gilmorových děvčat Amy Sherman-Palladino.
„Její kouzlo, vtip a talent z ní udělaly ikonu, a role Lorelai Gilmoreové zanechala nezapomenutelnou stopu v dějinách televize. Jsme hrdí, že můžeme oslavit její mimořádný přínos zábavnímu průmyslu,“ dodala producentka chodníku slávy Ana Martinezová. Na místě nechyběli ani Kelly Bishopová, známá jako nekompromisní matka a babička Emily Gilmoreová, Scott Patterson coby Luke Danes a Matt Czuchry známý jako Logan, dávný partner Rory.
Alexis Bledel a Lauren Graham na Emmy Awards
Hlavní postavu seriálu Lorelai ztvárnila herečka Lauren Grahamová. Gilmorova děvčata byla jejím největším hereckým úspěchem, pak se objevila už jen v pár seriálech, jako například Famílie. Vydala tři knihy o svém životě a zajímavostí je, že nějakou chvíli chodila s Matthewem Perrym, Chandlerem ze seriálu Přátelé.
Rory Gilmorová
Dceru Lorelai, Rory Gilmorovou, ztvárnila herečka Alexis Bledel, kterou jste mohli v poslední době vidět například v seriálu HBO Příběh Služebnice.
Luke Danes
Bistro u Luka je středobodem celého seriálu. Jeho majitele, Luka Danese, hrál Scott Patterson, kterého můžete znát také z filmové série Saw. Kromě herectví se Patterson věnuje také hudbě a v minulosti hrál profesionálně baseball.
Emily Gilmorová
Emily, elegantní a přísnou babičku Rory si zahrála Kelly Bishop. Dnes šestasedmdesátiletá herečka se kromě herectví věnovala také tanci, byla profesionální baletkou u newyorské Radio City Music Hall a později muzikálovou herečkou.
Paris Gelerová
Liza Weilová v seriálu ztvárnila kamarádku Rory, urputnou a svéráznou Paris Gellerovou. Kromě této role je také známá jako Bonnie Winterbottom ze seriálu Vražedná práva.
Lane Kimová
Nejlepší přítelkyní Rory je Lane Kimová ve ztvárnění Keiko Agenové. Zajímavostí je, že když hrála šestnáctiletou Lane, bylo herečce ve skutečnosti už sedmadvacet let. Kuriozitou z jejího osobního života je pak její sňatek v roce 2005, který se odehrával v helikoptéře.
Zack Van Gerbig
Hudebníka a později přítele a manžela Lane si v seriálu zahrál Todd Lowe. Můžete jej znát také z upírského seriálu HBO Pravá krev.
Sookie St. Jamesová
Herečka Melissa McCarthy, kterou můžete znát například z filmů Charlieho Andílci nebo Drsňačky, ztvárnila v seriálu kuchařku Sookie, přítelkyni Lorelai a spolumajitelku jejich hotelu.
Logan Huntzberger
Kromě seriálu Gilmorova děvčata si herec Matt Czuchry zahrál také v seriálu Dobrá manželka a doktoři. V „Gilmorkách“ představuje Logana, bohatého a trochu nafoukaného přítele Rory.
Slečna Patty
Jednu z typických figurek městečka Stars Hollow, tanečnici a majitelku tanečního studia slečnu Patty, ztvárnila herečka, zpěvačka a komička Liz Torres.
Michel Gerard
Yanic Truesdale ztvárňuje francouzského recepčního Michela Gerarda. Kanadský herec se ale spíš objevoval v seriálech své rodné země a v roce 2011 si v Montréalu otevřel vlastní taneční studio.
Jess Mariano
Seriálového „enfant terrible“ Jesse Mariana ztvárnil Milo Ventimiglia. Toho můžete znát například z rodinného seriálu Tohle jsme my nebo ze snímku Rocky Balboa, ve kterém si zahrál syna stárnoucího boxera.
Dean Forester
Naopak milého a hodného přítele Rory, Deana Forestera, ztvárnil herec Jared Padalecki, kterého můžete znát také ze seriálu Lovci duchů.
Kirk Gleason
Herec Sean Gunn alias potrhlý Kirk zazářil také v marvelovských filmech jako Avengers.
Christopher Hayden
David Sutcliffe si v seriálu zahrál otce Rory, Christophera Haydena. Herec má na svém kontě několik dalších seriálů jako Zločinná mysl nebo Šest v tom. Původně studoval literaturu a angličtinu a hrál profesionálně basketbal.
Gilmorova děvčata
Setkání hereckého ansámblu přišlo symbolicky v době 25. výročí premiéry seriálu (2000) a připomnělo jeho sedm sezón. „Gilmorky“ se staly kultem díky břitkým dialogům i citlivému zobrazení rodinných, milostných a přátelských vazeb, které působily skutečněji než většina dobové tvorby. „Byla to láska na první pohled,“ vzpomínala Grahamová nedávno v rozhovoru pro People. „Ten scénář mě zasáhl jako někdo, do koho se okamžitě zamilujete. Cítila jsem hned, že do něj patřím.“ Popularita příběhu matky a dcery z maloměsta v Connecticutu přetrvává – po pětadvaceti letech patří k nejmilovanějším seriálovým stálicím.