15. 10. Tereza
Lorelai a Luke po 25 letech znovu spolu. Tak dnes vypadají hvězdy Gilmorových děvčat

Lauren Graham a Scott Patterson
Lauren Graham a Scott PattersonFoto: Profimedia.cz
Lauren Graham a Scott Patterson
Lauren Graham a Scott PattersonFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Lauren Graham získala hvězdu na Chodníku slávy – po boku tvůrkyně Amy Sherman-Palladino a kolegů z „Gilmorových děvčat“ si připomněla 25 let od premiéry kultovního seriálu. Na slavnosti nechyběli Kelly Bishop, Scott Patterson ani Matt Czuchry a zaznělo i uznání za roli, která z Lorelai udělala televizní ikonu.

Scénář k jednomu dílu Gilmorových děvčat čítal až osmdesát stran. Právě jejich upovídanost a humor si získal fanoušky po celém světě, stejně tak jako specifické charaktery ostatních postav malebného městečka Stars Hollow. Herečka Lauren Graham, která jako Lorelai Gilmoreová prošla celkem více než 150 epizodami a v čase největší slávy si získala miliony fanoušků po celém světě, se dočkala své hvězdy na Chodníku slávy. Slavnostní odhalení uvedla tvůrkyně Gilmorových děvčat Amy Sherman-Palladino.

„Její kouzlo, vtip a talent z ní udělaly ikonu, a role Lorelai Gilmoreové zanechala nezapomenutelnou stopu v dějinách televize. Jsme hrdí, že můžeme oslavit její mimořádný přínos zábavnímu průmyslu,“ dodala producentka chodníku slávy Ana Martinezová. Na místě nechyběli ani Kelly Bishopová, známá jako nekompromisní matka a babička Emily Gilmoreová, Scott Patterson coby Luke Danes a Matt Czuchry známý jako Logan, dávný partner Rory.

Alexis Bledel a Lauren Graham na Emmy Awards

Vojtěch Kotek s manželkou Radanou
Foto: Profimedia.cz
Setkání hereckého ansámblu přišlo symbolicky v době 25. výročí premiéry seriálu (2000) a připomnělo jeho sedm sezón. „Gilmorky se staly kultem díky břitkým dialogům i citlivému zobrazení rodinných, milostných a přátelských vazeb, které působily skutečněji než většina dobové tvorby. „Byla to láska na první pohled,“ vzpomínala Grahamová nedávno v rozhovoru pro People. „Ten scénář mě zasáhl jako někdo, do koho se okamžitě zamilujete. Cítila jsem hned, že do něj patřím.“ Popularita příběhu matky a dcery z maloměsta v Connecticutu přetrvává – po pětadvaceti letech patří k nejmilovanějším seriálovým stálicím.

Zdroj: People.com, iDnes.cz

