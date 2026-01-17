KVÍZ: Věří jim skoro všichni. Dokážete mezi výroky poznat mýty, které nejsou pravdivé?

Datový novinář David McCandles se rozhodl vyvrátit mýty, které ostatní berou za pravdivé, a pro web Information is Beautiful připravil infografiku, v níž popsal 52 nejzažitějších nesmyslů. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější.
Mnoho tvrzení bereme jako samozřejmá fakta, přestože pro ně neexistují žádné důkazy – nebo už dávno neplatí. Tento kvíz prověří, jak dobře dokážete rozlišit mezi tím, co se jen traduje, a tím, co je skutečně pravda. Zjistěte, kolika mýtům ještě věříte.
