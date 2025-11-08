Všichni občas máme pocit, že „něco víme“. Jenže jakmile dojde na konkrétní otázky, ukáže se, jak to s naším přehledem skutečně je. Tenhle kvíz kombinuje historii, zeměpis, popkulturu, přírodu i běžnou logiku tak, aby prověřil hlavu z různých stran. Nejde o žádnou odbornou olympiádu, ale o chytré otázky, které dokážou překvapit i ty, kteří si věří. Zkuste na chvíli odložit telefon, zapomeňte na vyhledávač a otestujte se férově. Kolik z 21 otázek zvládnete správně? Uvidíme, jestli jste opravdu „ten, kdo vždy všechno ví“, nebo jestli se ukáže, že je čas trochu oprášit vědomosti. Jdeme na to.