Kvíz pro chytré hlavy: Pokud dáte více než 18 bodů, jste nadprůměr. Jdete do toho?

Art pen. Continuous line of hand contour. A woman's hand holds a pen and draws a thin line around the outline. Contemporary collage art, halftone style. Torn paper samples. Outlining the hand. Vector.Foto: Shutterstock
Art pen. Continuous line of hand contour. A woman's hand holds a pen and draws a thin line around the outline. Contemporary collage art, halftone style. Torn paper samples. Outlining the hand. Vector.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Myslíte, že máte dobrý všeobecný přehled? Ověřte si to na 21 otázkách, které prověří dějiny, popkulturu, vědu i běžný život. Bez googlení to dá jen málokdo. Jdete do toho?

Všichni občas máme pocit, že „něco víme. Jenže jakmile dojde na konkrétní otázky, ukáže se, jak to s naším přehledem skutečně je. Tenhle kvíz kombinuje historii, zeměpis, popkulturu, přírodu i běžnou logiku tak, aby prověřil hlavu z různých stran. Nejde o žádnou odbornou olympiádu, ale o chytré otázky, které dokážou překvapit i ty, kteří si věří. Zkuste na chvíli odložit telefon, zapomeňte na vyhledávač a otestujte se férově. Kolik z 21 otázek zvládnete správně? Uvidíme, jestli jste opravdu „ten, kdo vždy všechno ví“, nebo jestli se ukáže, že je čas trochu oprášit vědomosti. Jdeme na to.

