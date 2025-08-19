Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Kriminálka Anděl se vrací s posilami. Sedmou řadu oživí Dancingerová s Dvořákem

Kriminálka Anděl se vrací s posilami. Sedmá řada s Martou Dancingerovou a Jiří Dvořákem na Nově od 25. srpna
Kriminálka Anděl se vrací s posilami. Sedmá řada s Martou Dancingerovou a Jiří Dvořákem na Nově od 25. srpnaFoto: TV Nova
Kriminálka Anděl se vrací s posilami. Sedmá řada s Martou Dancingerovou a Jiří Dvořákem na Nově od 25. srpna
Kriminálka Anděl se vrací s posilami. Sedmá řada s Martou Dancingerovou a Jiří Dvořákem na Nově od 25. srpnaFoto: TV Nova
Prohlédnout galerii
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Praha se proměňuje, ale zločiny přetrvávají. Kriminálka Anděl vstupuje do sedmé řady s novými případy, aktuálními tématy a výrazným hereckým oživením – Martou Dancingerovou v roli poručice Anety Kolářové a Jiřím Dvořákem jako major Dan Frýba.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Tato dvojice rozšíří zavedený tým kriminalistů z pražského Anděla, který tvoří kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík), kapitán Honza Souček (Jiří Langmajer), kapitánka Jana Chládková (Helena Dvořáková), podplukovník Oliver Hajn (Marek Taclík) a nadporučík Ruda Uhlíř (Michal Novotný), a přinese do týmu čerstvou energii a neotřelý pohled na policejní práci. Diváky čeká šestnáct nových epizod inspirovaných skutečnými případy, které odhalují temná zákoutí současné společnosti – od násilí mezi dětmi, přes zneužívání adopcí, manipulace a podvody, až po vraždy. Důraz je kladen nejen na samotné činy, ale i na motivace pachatelů a jejich osobní příběhy.

Vojta Kotek ve Zrádcích
Vojta Kotek ve Zrádcích

Reality show Zrádci prozradila první tvář. Soutěžit bude populární moderátorka

Reality show

„Kriminálka Anděl je stálice, fenomén, který se nastálo usadil v srdcích diváků. Sedmá řada navazuje na to nejlepší z předchozích sérií, ale zároveň přináší novou energii. Díky skvělým a oblíbeným hercům, jako jsou Marta Dancingerová a Jiří Dvořák, dostává policejní tým z Anděla nový impuls. Věříme, že budou diváci nadšeni,“ uvádí Silvia Majeská, ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská.

„Sedmá řada pro nás byla příležitostí posunout se dál jak v samotných kriminálních případech, tak v osobních liniích postav. Chceme více zkoumat motivace pachatelů, a tedy i morální dilemata, která jsou v pozadí každého zločinu. Kriminalita dnes často nevychází z černobílého dobra a zla, ale z frustrace, nedorozumění, nátlaku prostředí – a právě tuto komplexitu jsme chtěli přenést i do vyprávění. Nesnažíme se být „temnější“, spíš jsme dospělejší a komplexnější,“ přibližuje novou řadu Tomáš Grombíř, kreativní producent TV Nova.

Prohlédnout galerii

„Fascinuje mě, že má někdo odvahu vykonávat tuhle profesi. Já bych se se svojí povahou rozhodně do téhle práce nepustila. V tom jsme odlišné. Jinak se mi na mé postavě líbí, že je empatická. S Helenou Dvořákovou jsme v týmu jediné ženy, a tak se do něj snažíme empatii vnést,“ říká ke své seriálové roli herečka Marta Dancingerová. „Major Frýba je ráznější člověk, který se s ničím moc nepáře. Předtím, než nastoupil na vraždy, sloužil na protiteroristickém oddělení. A takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ dává nahlédnout na svou postavu herec Jiří Dvořák.

Reklama

„Marta Dancingerová přinesla do týmu svěží dívčí vítr. A Jiří Dvořák je pro mě nesmírně blízký člověk. Spolupracujeme a hrajeme spolu už mnoho let, takže z jeho příchodu jsem měl obrovskou radost. Je to velký profesionál, který nic neponechává náhodě. A na rozdíl ode mě vždycky umí všechny texty,“ komentuje příchod dvou nových postav do Kriminálky Anděl herecký matador Jiří Langmajer.

Zdroj: TV Nova

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama