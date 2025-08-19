Kriminálka Anděl se vrací s posilami. Sedmou řadu oživí Dancingerová s Dvořákem

Tato dvojice rozšíří zavedený tým kriminalistů z pražského Anděla, který tvoří kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík), kapitán Honza Souček (Jiří Langmajer), kapitánka Jana Chládková (Helena Dvořáková), podplukovník Oliver Hajn (Marek Taclík) a nadporučík Ruda Uhlíř (Michal Novotný), a přinese do týmu čerstvou energii a neotřelý pohled na policejní práci. Diváky čeká šestnáct nových epizod inspirovaných skutečnými případy, které odhalují temná zákoutí současné společnosti – od násilí mezi dětmi, přes zneužívání adopcí, manipulace a podvody, až po vraždy. Důraz je kladen nejen na samotné činy, ale i na motivace pachatelů a jejich osobní příběhy.