Když fantazie ožije a pastelky řídí realitu. Takhle by vypadal svět podle dětí

Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby se dětské kresby zvířat proměnily ve skutečnost? Trojhlavý kůň, pes s křídly nebo kráva s nohama do X – svět podle dětských obrázků je plný fantazie, roztomilosti i pořádné dávky chaosu.