Čas síly, změny a noční magie. Na nebi bude možné pozorovat jelení úplněk

Kozoroh je znamení velmi trpělivé, zodpovědné, systematické a pracovité. Pro Kozoroha je typická silná ambice dosáhnout úspěchu. Úplněk v Kozorohu v nás proto může probudit chuť dotahovat věci do konce. Mnozí možná pocítí větší tlak na výkon nebo potřebu udělat si pořádek v záležitostech, které dlouho odkládali. Zároveň ale může vyvstat vnitřní dilema: práce vs. rodina, povinnosti vs. pocity.