Vlhkost vám ničí byt i zdraví: 7 kroků, které fungují hned a bez velkých investic

Plíseň v domácnostiFoto: Shutterstock
Plíseň v domácnostiFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zamlžená okna, studené zdi, zatuchlý vzduch a plísně v rozích – vysoká vlhkost umí z domova udělat nepříjemné místo k životu. Přitom často stačí upravit pár každodenních návyků, správně větrat a chytře rozmístit nábytek. Podívejte se na přehledný návod, jak krok za krokem snížit vlhkost v bytě, kdy pomohou domácí „babské“ triky a kdy je čas povolat na pomoc odvlhčovač nebo odborníka.

Vysoká vlhkost v bytě často přichází nenápadně – nejdřív si všimnete jen rosení oken, později zatuchlého vzduchu a nakonec i tmavých skvrn na zdech. Mnoho lidí tyto signály dlouho přehlíží, a přitom právě tady začínají problémy, které mohou ovlivnit nejen stav bydlení, ale i vaše zdraví. Dobrou zprávou je, že včasným zásahem lze většinu potíží výrazně zmírnit nebo úplně odstranit. Stačí pochopit, odkud se přebytečná vlhkost bere, a začít s malými, ale účinnými kroky, které dokážou udělat velký rozdíl.

Vlhký vzduch totiž nepředstavuje jen estetický problém. V dlouhodobém horizontu vytváří ideální prostředí pro vznik plísní, roztočů a bakterií, které zatěžují dýchací cesty, zhoršují alergie a mohou stát i za častějšími nemocemi. Zároveň postupně ničí samotný byt – poškozuje omítky, nábytek, podlahy i izolace. Právě proto je důležité vlhkost nepodceňovat a začít ji řešit dřív, než se z drobných nepříjemností stanou nákladné stavební problémy.

Správné větrání je základ

Základem boje proti vlhkosti je správné větrání. Mnoho lidí zbytečně nechává otevřené okno celé hodiny na ventilaci, čímž ale paradoxně situaci zhoršují. Studené zdi pak rychle kondenzují vlhkost, která nemá kam unikat. Nejefektivnější je krátké, ale intenzivní větrání několikrát denně. Ideální je vytvořit průvan, aby se vzduch rychle vyměnil. Po sprchování nebo vaření je důležité otevřít okna hned, dokud je pára ještě teplá a může snadno odejít ven.

Větrání je základ
Větrání je základFoto: iStock
Zdroj: cdc.govpmc.ncbi.nlm.nih.govaereco.ie

