Více než stovka cyklistů projela v sobotu odpoledne Bruselem úplně nahá

„V posledních letech sice došlo k určitým zlepšením, co se týče cykloinfrastruktury, ale většinou právě tam, kde je to snadné – nikoliv tam, kde je to opravdu potřeba a kde je to pro cyklisty nejnebezpečnější,“ vysvětluje organizátor kampaně Jérôme Jolibois. Požaduje proto, aby úřady vytvořily více cyklostezek zejména na hlavních a nejrizikovějších silnicích v Bruselu.