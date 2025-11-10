11. 11. Martin
"Věčná smolařka" Demi Moore. Jejímu striptýzu se všichni smáli, skončila na léčení

Demi Moore
Foto: Profimedia
Demi Moore
Foto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková
Dan Poláček

Americká herečka Demi Mooreová, která 11. listopadu oslaví třiašedesátiny, zažila období své největší slávy počátkem 90. let. Tehdy nejen zazářila v oceňovaných filmech Duch, Pár správných chlapů či Neslušný návrh, ale také jako manželka hvězdného Bruce Willise tvořila jeden z nejsledovanějších párů Hollywoodu. Později její kariéra pozvolna upadala, díky hororu Substance je však zpátky na výsluní.

Průlom ve filmové kariéře znamenal pro Demi Moore romantický snímek Duch, ve kterém ztvárnila hlavní roli s Patrickem Swayzem. Film se stal komerčním trhákem roku 1990 a Demi vynesl nominaci na Zlatý glóbus. V té době již tvořila hvězdný pár s hollywoodským drsňákem Brucem Willisem, kterého si vzala po krátké známosti v roce 1987.

Dětství

Americká herečka Demi Mooreová, která 11. listopadu oslaví třiašedesátiny, se narodila jako Demetria Guynes v Novém Mexiku. Dětství neměla lehké, rodiče byli alkoholici a její otec odešel od matky ještě před Demiiným narozením.

