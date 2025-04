Veganství není luxus: Jak si zdravě a udržitelně pochutnat i s omezeným rozpočtem?

Možná máte pocit, že veganský životní styl je výsadou těch, kdo žijí v centru velkoměsta, kde mají k dispozici exkluzivní obchody se specializovanými surovinami, které jsou cenově mimo dosah běžné domácnosti. Cizokrajné ingredience, jako je tempeh, seitan nebo ořechové alternativy, se vám mohou zdát jako něco, co si mohou dovolit pouze ti, kteří mají dostatek peněz a času na složité přípravy. Ale co když to tak vůbec není?