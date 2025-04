Slepičí, nebo rovnou pštrosí? Podívejte se vejci pod skořápku

Dobré skladování prodlouží trvanlivost

Aby vám vejce vydržela co nejdéle čerstvá, uchovávejte je při stabilní teplotě od 5 do 18°C. Důležité je především to, aby teplota nekolísala – to vejcím nesvědčí a zkracuje to jejich trvanlivost. Proto je nenechávejte ve dveřích ledničky, kde se teplota s každým otevřením mění. Vejce ukládejte špičkou dolů a nikdy je nemyjte – narušili byste ochrannou vrstvu na skořápce a dovnitř by mohly proniknout bakterie.