Fabešová: Nemůžu si teď sednout na zadek a hořekovat, že jsem o všechno přišla

Vystudovala jste sociální pedagogiku na univerzitě, pracovala jste v developerské firmě a po účasti v kuchařské reality show se z vás stala slavná cukrářka. Kde se ve vás vzala láska k pečení?

Moje babička se svojí sestrou pekla svatební koláčky a cukroví do výslužek. A o Vánocích jsme pak vždycky společně pekly hromadu cukroví, na což mám krásné vzpomínky. Letos jsem tak poprosila svou maminku a babičku, abychom se i s mou dcerou, které je šest let, všechny sešly k pečení cukroví. Dodneška si totiž vybavuju, jaké hřejivé pocity jsem při společném pečení cukroví měla. Těmi hezkými pocity ve mně asi babička lásku k cukrařině rozdmýchala.

Jaké cukroví plánujete péct?

Máme takovou tradici pečení medových trubiček. Ty mám taky nejraději. Na plechu se udělají placičky a ty pak ještě teplé musíte namotat na vařečku. Pak se plní máslovým krémem a namáčí se do čokolády. Pamatuji si, že jsme vždycky stály v kuchyni v řadě a babička nám házela teplé placky, které jsme pak obmotávaly kolem vařečky. Nikdy nepeču desítky druhů vánočního cukroví, protože se pečení věnuji celý rok. Mám ale ráda, jak cukroví provoní celý dům, a přijde mi to jako pěkná rodinná tradice.

Po deseti letech od účasti v soutěži Na nože jste se letos opět profesně setkala se Zdeňkem Pohlreichem. Spolupracovali jste spolu na pořadu i na nové, nedávno vydané knize Vše sladké. Co pro vás znamená vydat pod jeho záštitou knihu?

Pan Pohlreich chtěl mít v portfoliu svého vydavatelství Sevruga i cukrářského autistu, jak nám cukrářům přezdívá. Když mě oslovil, byla jsem nadšená a za to velmi vděčná i kvůli zkušenostem, které pan Pohlreich i Jan Kobylák, který se o knihu staral, mají. Myslím, že je to nejkrásnější kniha, kterou jsem kdy napsala. Původně jsme ji plánovali vydat na jaře, nakonec ale vyšla až v říjnu a jsem ráda, protože jsme získali půl roku na to, doladit recepty i nejmenší detaily.

Mysleli jsme si, že se čtenáři do receptů na složité dorty nepustí, ale je to naopak. Instagram je zahlcený mými velkými dorty a skoro nikdo nepeče sušenky. Je super, že čtenáři jsou odvážnější, než jsme si mysleli. Je pár kaváren, které moje dorty převzaly a mají je ve své nabídce, z čehož mám taky radost. Vždycky jsem si přála posunout českou cukrařinu a myslela jsem si, že to bude prostřednictvím cukráren. Nakonec je to ale díky knize, lidi totiž díky ní zjistí, co všechno takové pečení obnáší.

A jaké to bylo, postavit se vedle něj v kuchařském pořadu a získat od něj poklonu?

Je to úžasný pocit. Pan Pohlreich je můj vzor, lidsky i profesionálně. Ať už děláte cokoliv, určitě máte někoho, koho obdivujete a kdo vás inspiruje. A když vám tenhle člověk řekne, že jste docela dobrá, a omluví se vám za to, že vám před deseti lety nevěřil, a přesvědčila jste ho, je to prostě skvělý pocit. Pan Pohlreich mě v roce 2010 neměl rád a říkal to otevřeně. Chápu, že se svými zkušenostmi, které měl, to viděl jinak. Když potkám někoho, kdo by si chtěl otevřít svou cukrárnu, říkám jim, ať jdou nejdříve někam na brigádu, kde budou 14 hodin ve výrobě a udělají tisíc dortů za den. Je totiž něco jiného udělat jeden narozeninový dort pro kamarádku nebo upéct dvě bábovky a péct v cukrárně.

Iveta Fabešová (36 let) Pochází ze Znojma, žije v Praze.

Vystudovala sociální pedagogiku Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dříve pracovala v developerské firmě. V roce 2010 se přihlásila do reality show Na nože, ve které amatéři i profesionálové pod dohledem kuchaře Zdeňka Pohlreicha předváděli své znalosti a dovednosti.

Po účasti v soutěži si pronajal výrobnu na Smíchově a začala nabízet své první laskominy. V roce 2013 společně s tehdejším přítelem Janem Ševěčkem otevřela svoji první cukrárnu v Praze v Belgické ulici, poté několik dalších provozoven, včetně cukrárny ve Werichově vile.

V roce 2016 se za něj provdala. Mají spolu dvě děti - dceru Natálii a syna Jakuba.

Vydala několik knih, ve kterých jsou recepty od klasických českých sladkostí přes francouzské, slavnostní až po vánoční cukroví. Poslední kniha se jmenuje Vše sladké.

Letos se podílela společně se Zdeňkem Pohlreichem na pořadu TV Prima Šéfem za pár minut.

V roce 2020 kvůli rozchodu s manželem a rozdělení podnikání přišla o kavárny IF Café, zůstala ji ale obchodní značka IF.

V polovině listopadu spustila svůj nový e-shop.

Kdybyste měla letošní rok vyjádřit chutí, co byste řekla?

Letošní rok byl hořkokyselý, chyběl mi v něm cukr. Tak doufám, že ten příští bude sladší.

Kromě zmiňovaných pracovních úspěchů se rozvádíte s manželem a přišla jste o provozovny IF Café. Nicméně nedávno jste také spustila svůj nový e-shop. Kde v sobě berete tu energii?

Já nevím. Víte, založila jsem novou společnost, která se jmenuje IF Chocolate a částečně odráží mou přezdívku na gymplu - Ifča, ale v přeneseném slova smyslu to taky znamená "zůstat v klidu". A to si neustále opakuji. Někdy mi můj entuziasmus leze strašně na nervy a říkám si, jestli bych neměla jít pracovat do supermarketu, že bych měla klidnější život. Ale to bych nebyla já.

Nejsem člověk, který se vzdává. Pořád si chci jít za svým snem. Nemůžu si teď sednout na zadek a hořekovat nad tím, že jsem o všechno přišla. Jednak proto, že mám dvě děti, o které se musím postarat, a taky proto, že nic jiného než cukrařinu dělat nechci. Tak jsem se tomu i s pomocí rodiny postavila čelem. Ale neříkám, že je všechno za mnou, některé věci potřebují čas.

V svém nedávném veřejném prohlášení jste uvedla: "Z celého mého snu mi zůstalo mé dobré jméno a nadšení, stejně bláznivé jako před lety. Naše společné cesty s mým manželem se tedy rozcházejí, jak v osobní, tak i pracovní rovině." Znamená to tedy, že vám zůstala značka a manželovi kavárny, které se teď přejmenovaly?

Ano. Protože jsme se s manželem nedohodli na společném pokračování v podnikání, jemu zůstaly provozovny a přejmenovaly se na Ippa Café a já jsem držitelkou ochranné známky. Spustila jsem tak pod svým jménem nový on-line prodej s možností vyzvednutí nebo doručení a řeším i novou kavárnu/cukrárnu, kterou bych chtěla otevřít v druhé půlce příštího roku. Začala jsem taky natáčet on-line kurzy pečení, které budou na mém webu, ale nebude to tak rychle, jak jsem si původně myslela.

Podnikatelka a influencerka Tereza Salte, která založila se svým manželem firmu Elite Bloggers, mi nedávno v rozhovoru řekla, že podnikání v rodině rozhodně není pro každého. Je podle vás dobré podnikat v manželství?

Myslím si, že když si hned na začátku vyjasníte pravidla, jde to. Budovat věci společně je velká výhoda, stejně jako to, když se stanete mámou a můžete se věnovat dětem, zatímco váš partner funguje dál v práci. Ale myslím si, že věci rozhodně nemůžou být založeny jen na ústní dohodě, jako to bylo v mém případě. Je potřeba si je sepsat a stanovit pravidla předtím, než začnete podnikat.

Nový e-shop Ivety Fabešové Cukrářka v něm nabízí monoporcové dezerty, jako legendární citron nebo věneček Paris-Brest. Dále makaronky, likér, na kterém spolupracovala s likérkou Svachovka a čokolády ve spolupráci s Pražskou čokoládou. "Udělala jsem i kolekci atypických dortů na zakázku. Tyhle dorty jsou potažené ganáží a ne cukrovým fondánem, jsou barvené kakaovým máslem a dekorace jsou z jedlého papíru," popisuje cukrářka.

Co bylo na podnikání s manželem nejtěžší?

Nejtěžší je rozdělit si pracovní a osobní život, musíte se mezi nimi naučit přepínat. Je taky důležité naučit se rozlišovat čas, kdy jste manželé, rodiče vašich dětí a kdy jste obchodní partneři.

V jednom z mnoha rozhovorů jste uvedla, že nelze být zároveň podnikatelkou a matkou. Myslíte si to pořád?

Myslím si to pořád. Pokud jste v podnikání sama a váš životní partner dělá něco jiného, je to složité. Pokud jste ochotná předávat děti chůvám, tak to asi jde, ale jinak je to strašně náročné. A čím jsou děti větší, tím je to paradoxně složitější. Dokud byly malé, někde jsem zaparkovala kočár a mohla pracovat, ale teď starší dcera začala chodit do školy a režim se nám změnil. Momentálně se s manželem střídáme v hlídání dětí a naštěstí mám fantastickou maminku, která nám pomáhá.