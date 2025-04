Při malování do ní vloží štětec a takto tvoří. Tato kontroverzní metoda je součástí jejího uměleckého záměru, který má za cíl otevřít diskuzi o ženské sexualitě a těle. „Maluji svá díla svou vagínou,“ říká Bella. „Mé tělo není vulgární – je to nástroj, jazyk, manifest. Chci vyzvat tradiční pohledy na ženské tělo a otevřít dveře pro diskuzi o identitě a moci.“ Bella dodává, že jejím cílem není šokovat, ale spíše vyvolat zamyšlení. Její výstava je k vidění do června ve studiu v Sao Paulu.