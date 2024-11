Sociální sítě nás ničí. Jak se změní váš život, pokud si dopřejete pravidelnou pauzu?

V současné době se technologiím zkrátka nevyhneme: potřebujeme je ke své práci, studiu, krátíme si jimi čekání u doktora nebo na úřadech a také je využíváme ve svém volném čase k zábavě. Zříct se jich úplně je nemožné, ale to neznamená, že si od nich nemůžeme čas od času odpočinout.

Zkuste si tento digitální detox dopřát pokud možná pravidelně jednou za týden. Ideální jsou k tomu víkendy. Pokud vás ale tento krok děsí, zkuste to v menší míře: na telefonu si můžete nastavit denní limity používání jednotlivých aplikací - už jen tento krok vám pomůže předejít negativním pocitům, jako je nespokojenost nebo závist, které plynou z nadměrného užívání sítí.

Upravte si také svůj feed na sociálních sítích: sledujte pouze ty profily, které vás inspirují, vzdělávají nebo vás vysloveně baví, a u těch, které vyvolávají nepříjemné dojmy nebo ve vás vzbuzují úzkost, nespokojenost nebo jiné nehezké pocity, zrušte sledování. Nikomu nemusíte nic vysvětlovat.

Nastavte si také osobní pravidla, když přijde na kontrolu vašich sociálních sítí. Nezabývejte se jimi během jídla, před spaním ani v jiných situacích, kde by snadno mohly narušit vaši pohodu nebo dokonce vztahy.

Praktikujte techniku zvanou mindfulness, česky všímavost neboli plné uvědomění: věnujte pozornost tomu, co se zrovna děje a co prožíváte. Než se ponoříte do světa sociálních sítí, zeptejte se sama sebe, jestli jste na to připravená emočně i mentálně. Pomůže vám to zabránit nekonečnému scrollování.

Také své online činnosti zkuste co nejvíc vyvažovat těmi, kterými se zabýváte mimo tento prostor. Čím víc vás zajímají vaše koníčky mimo sítě, tím spíš získáte zdravou perspektivu a dočkáte se opravdového naplnění.

