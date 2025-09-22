Pražští kriminalisté odhalili nový, nebezpečně sofistikovaný způsob, jak podvodníci získávají data z platebních karet přímo u bankomatů. Jeden z podezřelých už skončil ve vazbě a škoda přesahuje tři miliony korun. Scénář je zrádně jednoduchý: přiložíte kartu k bezkontaktní čtečce, výběr se nespustí, takže kartu vložíte dovnitř a zadáte PIN. Ve stejné chvíli může pachatel na druhém konci světa vybírat vaše peníze. Policie proto varuje a radí, jak se bránit.
„Neviditelný“ bezkontaktní snímač a skrytá kamera
Podvodníci podle policie instalují na bankomaty nenápadná zařízení, která umějí zachytit bezkontaktní přenos dat z karty. „Majiteli karty po jejím přiložení nejde výběr provést, proto se pokusí o klasický výběr, při kterém vloží kartu do bankomatu a zadá PIN,“ vysvětlují policisté. Zatímco uživatel zadává kód, miniaturní kamera skrytá v okolí klávesnice PIN zaznamená. Údaje z bezkontaktního čipu pak putují online k podvodníkům, kteří je mohou okamžitě využít – například k paralelnímu výběru hotovosti mimo Českou republiku.
Mechanismus připomíná tradiční „skimming“, je však uzpůsobený době bezkontaktních plateb. V zahraničí se podobné triky objevují u čerpacích stanic a samoobslužných terminálů, nyní je zaznamenali i čeští vyšetřovatelé. Policie už zadržela jednoho muže, který měl mezi květnem a červencem způsobit škodu přes tři miliony korun. Základní prevence ale funguje: při zadávání PINu vždy zakryjte klávesnici rukou – zabráníte tak sejmutí kódu i v případě, že je čtečka kompromitovaná.
Telefonát „z banky“ a přiložení karty k mobilu
Druhá varianta útoku cílí na důvěru a rychlé jednání. Údajný bankovní „specialista“ volá s tím, že váš účet právě napadli hackeři a je nutné ho ihned zabezpečit. Podvodník navede oběť ke stažení „ochranné“ aplikace nebo kliknutí na odkaz, kde vyplní citlivé údaje včetně PINu. Pak přichází klíčový krok: požádá, abyste přiložili kartu k zadní straně telefonu. „V době, kdy poškozený drží platební kartu u svého přístroje v domnění, že chrání své peníze, stojí někde u bankomatu výběrčí a v klidu vybírá finanční hotovosti oběti, aniž by tato o tom věděla,“ popisuje policie. Aplikace totiž umožní načíst data z čipu karty a zloděj má rázem k dispozici vše, co potřebuje.
Jak snížit riziko na minimum
Banky sice transakce monitorují a blokují podezřelé operace, klíčová je ale obezřetnost uživatele. Pokud bezkontaktní výběr nefunguje, odejděte a zvolte jiný bankomat. U zadávání PINu vždy zakrývejte klávesnici. Nikdy nesdělujte PIN kód, CVC/CVV z Vaší platební karty ani přihlašovací údaje po telefonu či přes odkaz z SMS nebo e-mail. V případě pochybností hovor ukončete a zavolejte zpět na oficiální kontakty vaší banky. Aktivujte si transakční limity a notifikace v mobilním bankovnictví, pravidelně kontrolujte výpisy. Moderní aplikace navíc dokážou porovnat místo výběru s polohou telefonu a podezřelé operace rovnou zablokovat.
Bezkontaktní platby dnes využívá většina držitelů karet, a právě proto jsou pro podvodníky lákavým terčem. Se základními návyky však zůstávají bezpečné. Jednoduché pravidlo zní: když něco u bankomatu nefunguje „jako obvykle“, nezkoušejte to opakovaně jinak, ale zvolte jiné zařízení a chraňte svůj PIN. Vteřina navíc může zachránit celé úspory.
