Každé zapípání mobilu je impuls – signál, který nás vytrhne z přemýšlení, konverzace nebo klidné chvíle. Tento zdánlivě neškodný efekt se však v mozku chová podobně jako události spouštějící stresovou reakci. A co teprve, když si dovolíme nereagovat okamžitě: napětí ve svalech se zvyšuje, mozek je v pohotovostním režimu a čas pro hlubší ponoření do práce je ten tam. Výsledek? Místo toho, aby zprávy byly pohodlným komunikačním kanálem, stávají se mikroúkoly, které nepřetržitě likvidují naši psychickou energii. Přitom delší pauzy mezi čtením a odpovědí znamenají, že mozek dostává šanci uzavřít probíhající úkol a přejít k jinému, a to bez zbytečných přerušení a stresu.
Neustále na příjmu: Proč okamžité odpovídání na zprávy vyčerpává mozek a spouští stresovou reakci
Smartphone v kapse, očekávání a neustálý tlak. Všichni to známe - sotva mobil zapípá, mozek se okamžitě přepíná do akčního režimu. V dnešní zrychlené době je navíc bleskurychlá odpověď považována za samozřejmost, téměř za společenskou povinnost. Málokdo si ale uvědomuje, že tento okamžitý klik může vyvolat víc než jen dobrý dojem na druhé straně. Jaký dopad má takové chování na náš život?
Co říká věda a psychologové
Psychologické články navíc zcela jednoznačně potvrzují, že:
- lidé, kteří neodpovídají okamžitě, mají lepší kontrolu pozornosti a méně těkají mezi úkoly, což je spojeno s nižší úrovní stresu;
- oddálení reakce dává prostor pro vnitřní kontrolu času – my jsme ti, kdo rozhoduje, ne telefon;
- když si dáme pauzu před reakcí, máme čas zhodnotit svůj emocionální stav a vyhnout se impulzivní odpovědi, která může vést ke konfliktům nebo úzkosti;
- neustálé notifikace uvolňují stresové hormony, jako je kortizol, a mohou narušit spánek i schopnost odpočinku.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Suchý měsíc už není jen únor: Mladí Češi si dávají pauzu od alkoholu čím dál častěji
Praktická digitální hygiena
Jistě se ptáte, co s tím. Vždyť být na příjmu prakticky neustále je v současném světě naprostý standard. A jistě je to pravda. Ale i zde je potřeba umět si nastavit vlastní hranice a hlavně postavit se za vlastní osobu.
Jak na to?
Prakticky se dá tlak na okamžité odpovědi zkrotit několika jednoduchými kroky. Pomáhá nastavit si takzvaná komunikační okna – tedy konkrétní části dne, kdy máte v programu prostor na zprávy, například ráno, po obědě a večer. Všechno ostatní necháváte mimo tento čas, aby vás notifikace netahaly z práce nebo odpočinku. Zároveň se vyplatí odpovědi, které vyžadují víc přemýšlení, záměrně odkládat. Nechat je „uležet“ často znamená klidnější tón i lepší rozhodnutí. Uleví také, když lidem dopředu řeknete, kdy obvykle odpovídáte – sníží to jejich očekávání i váš pocit, že musíte reagovat hned. A pokud vás stresuje samotný fakt, že ostatní vidí, kdy jste zprávu přečetli, pomůže vypnout doručenky a stav „viděno“. V konečném důsledku nejde o ignorování lidí, ale o vytvoření zdravé rovnováhy mezi digitální dostupností a osobní pohodou. Zprávy by měly zůstat nástrojem k propojení, ne zdrojem trvalého napětí a stresu.