Nejmladší matka světa: Lina Medina své tajemství nikdy neprozradila veřejnosti

Lina Medina žila se svými rodiči a osmi sourozenci v odlehlé peruánské vesnici. Když jí bylo pouhých pět let, rodiče ji znepokojeni přivedli k lékaři – její břicho se rychle zvětšovalo a domnívali se, že trpí nádorem. Lékař Gerardo Lozada však po vyšetření zjistil něco neuvěřitelného: dívka byla v sedmém měsíci těhotenství. Sám tomu nemohl uvěřit, a proto ji převezl do Limy, kde tuto diagnózu potvrdili i další odborníci. Otázky, jak se to vůbec mohlo stát a kdo je otcem dítěte, zůstávaly dlouho nezodpovězené.