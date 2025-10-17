Máte šestý smysl? Devět znaků prozradí, že máte výjimečně silnou intuici

Intuice je schopnost vnímat a rozumět situacím bez vědomého uvažování. Často se jí říká „šestý smysl“ a hraje klíčovou roli v rozhodování i v mezilidských vztazích. Vychází z podvědomého zpracování zkušeností, emocí a vzorců, které si mozek ukládá během života. Intuitivní lidé bývají citlivější na neverbální signály, rychleji odhalují souvislosti a mají silnější propojení se svými instinkty. Přestože intuice není vždy neomylná, může být cenným vodítkem při důležitých rozhodnutích i při lepším porozumění světu kolem nás.