Jen málo českých herců dokázalo pracovat s hlasem tak, že se stal doslova součástí kolektivní paměti. Dalimil Klapka patřil mezi ty, jejichž projev uměl být konejšivý i ironický, vřelý i přísný – často v jediné větě. Za touto samozřejmostí se ale skrýval život plný vnitřních zápasů, prudkých emocí a dlouhých tichých bojů, o nichž veřejnost dlouho netušila nic. Herec, jehož si diváci neodmyslitelně spojují s inspektorem Columbem nebo dědou Simpsonem, v sobě nesl bolest i zarputilost, ale také nečekanou citlivost. A když mu do cesty vstoupila těžká nemoc, postavil se jí se stejnou neústupností, s jakou po desetiletí stál na jevišti i za mikrofonem.
Klapkův hlas znali všichni. Jeho nejtěžší role se ale odehrávala mimo mikrofon
Pro diváky byl především hlasem, který poznali na první dobrou: inspektor Columbo, děda Simpson i desítky dalších postav. Dalimil Klapka ale mimo mikrofon vedl mnohem méně idylický život – roky zápasil s alkoholem, držel se pevného režimu, prožil dlouhé napětí s kolegou Josefem Vinklářem a nakonec ho zasáhla rakovina močového měchýře.
Narodil se v roce 1933 v Praze a už během studií na gymnáziu ho definitivně pohltil svět divadla. Po maturitě byl přijat na DAMU, kde studoval herectví mimo jiné po boku Jiřiny Bohdalové. S lehkým nadhledem později vzpomínal na to, že se jejich cesty na škole protnuly i díky tomu, že „Jiřina do našeho ročníku vlastně propadla“. Po absolutoriu v roce 1957 nastoupil do Realistického divadla na Smíchově, které se stalo jeho druhým domovem na více než třicet let. Vedle herecké práce se věnoval také pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři a výrazně tak ovlivnil další generace mladých herců.
Boj se závislostí na alkoholu
Zásadní kapitolou jeho života byl dlouhý a otevřeně přiznávaný boj se závislostí na alkoholu. Klapka se netajil tím, že v nejhorších obdobích dokázal vypít i několik desítek piv denně. Zlom přišel kolem roku 1968, kdy si naplno uvědomil, že hazarduje se zdravím – a možná i se životem. Nastavil si přísný denní režim, začal pravidelně plavat a alkohol ze svého života postupně vytlačil. Velkou oporou mu byla manželka Stanka, s níž nakonec prožil více než půl století společného života.
Napětí se ale nevyhýbalo ani jeho profesním vztahům. Nejznámější byl vleklý spor s Josefem Vinklářem. Oba byli silné a neústupné osobnosti a konflikt mezi nimi došel tak daleko, že spolu dlouhé měsíce nepromluvili ani slovo. Při zkouškách se míjeli bez pohledu a spolupráce se stávala čím dál obtížnější, přestože stáli na jednom jevišti.
Nejširší veřejnosti se Dalimil Klapka nesmazatelně zapsal především dabingem. Jeho hlas se stal synonymem pro inspektora Columba, dědu Abrahama Simpsona, ředitele Skinnera a řadu dalších ikonických postav. Diváci oceňovali jeho civilnost, přesné vystižení charakteru i schopnost dodat postavám lidskost. V posledních letech života však přišla další těžká zkouška – rakovina močového měchýře. Náročná léčba změnila jeho hlas natolik, že musel s dabingem skončit, což nesl velmi těžce. Zemřel 14. června 2022 ve věku 89 let, ale hlas, kterým provázel celé generace diváků, zůstává dodnes nepřehlédnutelnou součástí české kultury.