Jak prát zimní bundu, aby dlouho vydržela

Než začneš, zkontroluj štítek
Každá kvalitní bunda má své vlastní instrukce, jak se o ni starat a pečovat. Než ji hodíte do pračky, najděte štítek s pokyny. Zjistíte tam:
- zda se může prát v pračce nebo jen chemicky čistit,
- jaká je doporučená teplota vody,
- a jestli může do sušičky.
Pokud je bunda péřová, vyplatí se přečíst si instrukce obzvlášť pečlivě. Péřové výplně jsou citlivé a nesnesou drsné zacházení.
Jak prát zimní bundu krok za krokem
Následující kroky vám pomohou, aby bunda zůstala jako nová.
1. Připravte bundu na praní
Vyprázdněte kapsy, zapněte zipy i suché zipy, stáhněte šňůrky a pokud to jde, odejměte kapuci. Tak ochráníte jak bundu, tak i buben pračky. Znečištěná místa, například rukávy nebo límec, můžete před praním lehce ošetřit malým množstvím tekutého pracího prostředku.
2. Použijte správný prací prostředek
Na značkové zimní bundy nepatří běžný prací prášek. Vhodnější je speciální prostředek určený na funkční textilie nebo péřové oblečení. Takové přípravky pomáhají zachovat impregnaci i prodyšnost materiálu. Aviváž rozhodně vynechte, protože snižuje funkčnost vláken a uzavírá póry látky!
3. Zvolte jemný program a nízkou teplotu
Nastavte pračku na šetrný cyklus s teplotou maximálně 30 °C. Odstřeďování zvolte na minimum, ideálně kolem 400–600 otáček. Vyšší rychlost by mohla poškodit výplň nebo ztratit tvar. Pokud vaše pračka nabízí program pro sportovní či outdoorové oblečení, využijte jej.
4. Sušení rozhoduje o výsledku
Po vyprání přichází nejdůležitější část, což sušení. Ideální je použít sušičku na nízkou teplotu s několika čistými tenisovými míčky. Pomohou bundu „naklepat“ a rovnoměrně rozprostřít výplň. Pokud sušičku nemáte, rozložte bundu naplocho na ručník, pravidelně ji obracejte a několikrát denně protřepejte. Je to sice časově náročné, ale výsledek stojí za to.
Na co si dát pozor
- Nepoužívejte aviváž ani bělidla.
- Neždímejte ručně.
- Nesnažte se urychlit sušení na topení.
- Neperte bundu s jiným prádlem.
- Nežehlete ji.
Jak obnovit voděodolnost
Po několika praních se může stát, že bunda přestane odpuzovat vodu. To však neznamená, že je zničená. Stačí použít impregnaci, a to buď ve spreji, nebo jako přísadu do praní. Po jednom cyklu bude bunda opět odolná vůči sněhu i dešti.
Pokud vlastníte drahou bundu s péřovou nebo membránovou výplní, zvažte profesionální čištění. V čistírně mají prostředky i techniku, které zajistí, že se bunda vyčistí šetrně a přitom dokonale.