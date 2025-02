„Ze začátku to byly jen drobnosti,“ vzpomíná. „Kritizoval, co si oblékám, vyčítal mi, když jsem šla ven s kamarádkami, a stále častěji měl výbuchy vzteku kvůli maličkostem.“ Lucie zpočátku jeho chování omlouvala, přesvědčená, že prožívá jen těžké období. Ale z manipulace se brzy staly ponižující nadávky a první fyzické útoky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Pamatuju si přesně ten okamžik, kdy mi dal poprvé facku. Bylo to po úplné hlouposti – nechala jsem ve dřezu neumytý hrnek. Omlouval se, plakal a sliboval, že už se to nikdy nestane. Já mu věřila.“