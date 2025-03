Australan opustil kariéru striptéra a stal se mnichem. Meditoval 150 hodin

Inspirace na Instagramu vedla k cestě do Thajska

„Na Instagramu jsem narazil na video muže, který si oholil hlavu a stal se mnichem. Totálně mě to fascinovalo a musel jsem to zkusit. Vnímal jsem to jako znamení, kudy se mám vydat,“ popsal Edelman svou životní změnu pro NeedToKnow.

Tento moment ho přivedl k rozhodnutí oslovit klášter v thajském Chiang Mai, kde byl po několika dnech přijat. Sbalil si své věci a vydal se přes půl světa, aby se stal buddhistickým mnichem. Jeho rodina i přátelé ho v tomto kroku podpořili, protože věděli, že mu zkušenost zásadně změní život.