Než začnete klíště vytahovat

Než se pustíte do odstraňování klíštěte, důkladně si umyjte ruce – ideálně mýdlem a teplou vodou. Pokud máte na rukou jakékoli drobné poranění nebo škrábnutí, použijte ochranné rukavice, abyste předešli přenosu případné infekce. Místo přisátí vždy předem vydezinfikujte – např. přípravkem s obsahem jódu nebo alkoholu. Klíště je vhodné odstranit co nejdříve. Často se po těle chvíli jen pohybuje a hledá místo, kam by se zakouslo – pokud ho stihnete zachytit ještě v této fázi, máte vyhráno. To je nejbezpečnější varianta.