Širší stranou vpřed

Na nesprávné zavádění čípků u dětí upozornil na svém instagramovém profilu právě MUDr. Jakubec. Podle něj většina rodičů postupuje chybně. Nabízí přitom jednoduchou, ale překvapivou radu: čípek by měl být do konečníku vkládán širší, nikoliv špičatou stranou napřed – přestože to může působit nelogicky. „Při zavedení špičatou stranou se totiž svěrač reflexivně sevře a čípek opět vytlačí,“ popisuje ve videu.