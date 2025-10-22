Vědci mají jasno: děti, které ochutnají arašídy už v prvních měsících jsou méně náchylné k alergii

Deset let stará studie týkající se zavádění arašídů do jídelníčku dětí už v prvních měsících života přispěla k tomu, že jen ve Spojených státech se desítkám tisíc dětí vyhnuly potenciálně život ohrožující alergie. Píše o tom agentura AP, podle které doporučení založená na této studii znamenala velké změny ve skutečném světě.
Odborníci s doporučením podávat miminkům arašídy už od čtvrtého měsíce přišli v roce 2015. Podíl dětí s alergií na arašídy ve věkové kategorii do tří let klesl o 27 procent a o více než 40 procent poté, co byla doporučení o něco později rozšířena.
„Není to pozoruhodná věc?“ řekl k dopadům změny doporučení týkajícího se zavádění arašídů David Hill, alergolog z Filadelfské dětské nemocnice, který o nich informoval v odborném časopisu Pediatrics. Se svými kolegy analyzoval elektronické záznamy týkající se zdraví dětských pacientů ze skoro 50 ordinací ve Spojených státech. Chtěli zjistit, jak to s potravinovými alergiemi vypadalo před zavedením nových doporučení, během jejich zavádění i po jejich uvedení do praxe. „Dnes mohu opravdu říci, že máme méně dětí s potravinovými alergiemi, než bychom měli, kdybychom tato doporučení nezavedli,“ uvedl také Hill.
Od roku 2015 se potravinové alergie vyhnuly asi 60.000 dětí, včetně přibližně 40.000 dětí, u kterých by se jinak rozvinula alergie na arašídy. Nicméně potravinovými alergiemi stále trpí asi osm procent amerických dětí, alergii na arašídy mají více než dvě procenta malých pacientů.
Po celá desetiletí dětští lékaři ve Spojených státech doporučovali rodičům, aby dětem arašídy a další potraviny, které mohou vyvolat alergii, dávali až po třetím roce života. Nicméně v roce 2015 Gideon Lack z univerzity King´s College London zveřejnil výsledky pokusu, v němž doložil, že zavádění potravin obsahujících arašídy v prvních měsících života dítěte může snížit riziko vzniku potravinových alergií o více než 80 procent.
Na základě této studie se změnila doporučení ohledně výživy malých dětí, ale jejich zavádění do praxe šlo pomalu, připomíná AP. Vedla k tomu nejistota ohledně toho, jak nejlépe arašídy do jídelníčku zavádět, a nejen odborníci, ale i sami rodiče si kladli otázku, zda je to možné dělat i jinde než v kontrolovaných podmínkách zdravotnického zařízení.
Doporučení ohledně zavádění arašídů do dětské stravy bylo naposledy aktualizováno v roce 2021. Děti by arašídy a další důležité alergeny mezi potravinami měly poprvé ochutnat ve čtyřech až šesti měsících, aniž by předem musely podstoupit nějaká vyšetření nebo testy, říká Hill. Rodičům doporučuje, aby se s případnými otázkami obrátili na pediatra, který má jejich potomka v péči. „Není nutné, aby toho jídla bylo hodně, stačí troška arašídového másla, jogurtu vyrobeného z mléka, sójového jogurtu a ořechových másel,“ vysvětlil Hill. „Jde opravdu o dobrý způsob, díky kterému je imunitní systém těmto alergizujícím potravinám vystaven bezpečným způsobem,“ dodal.
