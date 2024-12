Spánková prokrastinace: Když se ponocování stane (zlo)zvykem

Spánková prokrastinace je fenomén, při kterém lidé vědomě odkládají čas, kdy by měli jít spát, a to i přesto, že nemají žádný objektivní důvod zůstávat vzhůru. Tento jev je často spojen s pocitem nedostatku osobního času během dne, kdy jedinci využívají večerní hodiny k aktivitám, které je baví nebo je uklidňují, jako je sledování seriálů, prohlížení sociálních sítí nebo hraní her. Tento zlozvyk však může narušovat přirozený spánkový rytmus, což vede k nedostatku spánku, únavě, snížené produktivitě a v dlouhodobém horizontu i k závažnějším zdravotním problémům. Spánková prokrastinace se často pojí s moderním životním stylem, kdy technologie a vysoké pracovní nasazení vytvářejí tlak na individuální odpočinek a regeneraci.

V galerii se přesvědčte, zda spánkovou prokrastinaci nepodnikáte i vy.