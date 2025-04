Roztroušená skleróza ohrožuje hlavně ženy. Pohyb je zásadní, nemusíte se "šetřit"

Lze nějak upravit domácí prostředí tak, aby co nejvíc vyhovovalo pacientům se sklerózou multiplex – případně aby bylo bezpečnější a pohodlnější? „Dobré je, pokud si případně může pacient krátce zacvičit i několikrát denně, bez složitých příprav,“ připomíná Novotná. „Takže my často doporučujeme, že je vhodné cvičební pomůcky neuklízet, ale mít je na očích, aby to cvičení stále připomínalo. Také je vhodné mít je třeba i v různých místnostech, aby si člověk mohl krátce zacvičit tam, kde zrovna je: například mít cvičební gumu na gauči u televize, míček zase třeba u kuchyňského stolu, a pokaždé si třeba párkrát zacvičit. Nemá to sice takový efekt jako třeba hodina cvičení, ale pro někoho, kdo je třeba hodně unavený a dlouhé cvičení ještě třeba i s cestou by ho příliš vyčerpalo, to může být vhodné řešení.“