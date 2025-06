Řezání, pálení, únava. Syndrom suchého oka není banalita

Problém se týká stále širší skupiny lidí – nejen těch, kteří nosí kontaktní čočky nebo tráví den u monitoru, ale také žen po menopauze, seniorů, nebo pacientů po očních operacích. Přesto zůstává často podceňovaný.

Bez kapek? Nikam.

Paní Irena se s diagnózou suchého oka léčila několik let. Běžná léčba – kapky, teplé obklady, režimová opatření – jí přinášela jen krátkodobou úlevu. „Umělé slzy jsem kapala i každou půlhodinu. Pořád jsem musela myslet na to, jestli mám kapky v kabelce, v šuplíku, v autě. Nejhorší to bylo v kanceláři nebo při cestování – oči bolely, pálily, byla jsem z toho vyčerpaná,“ popisuje.