Pro posílení imunity nestačí multivitamin. Pomůže jen to, co tělu opravdu chybí

Češi mají dlouhodobě nedostatek klíčových minerálů. Hořčík chybí hlavně ženám a starším lidem, přičemž nejhorší hodnoty vykazují dospívající dívky a starší ženy (více než 80 %). Vápník postrádají především senioři (99 % žen a 97 % mužů). Nedostatek zinku byl zaznamenán u přibližně 50–55 % žen od 15 let a u mužů nad 60 let. To při hodnocení podle doporučení EAR – Estimated Average Requirement. Tyto látky jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i správnou funkci imunitního systému.
Abyste měli v těle správné množství důležitých vitamínů a minerálů, nestačí sáhnout po prvním multivitaminu v regálu. Každý organismus funguje jinak – někdo hůř vstřebává živiny, jinému chybí určité látky kvůli stravovacím návykům nebo věku. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, co vašemu tělu skutečně schází, je laboratorní test. Ten vám může zajistit praktický lékař, nebo si ho jednoduše objednáte sami.
Češi mívají dlouhodobě největší zájem o laboratorní testy na vyšetření hladin vitaminu D, hořčíku a hormonů, které přímo či nepřímo ovlivňují stav imunity. Vyplatí se to vědět, protože když je hladina D vitaminu nízká, tělo se hůř brání infekcím a člověk se častěji cítí unavený. Nedostatek vitaminu D je navíc v chladnějších měsících prakticky pravidlem.
Data potvrzují: nedostatek základních živin je v Česku běžný jev
Primárním zdrojem vitamínů a minerálních látek musí být vždy pestrá strava. Pitná voda sice určité množství těchto látek obsahuje, ale jde jen o doplňkový zdroj. V optimálním rozmezí hořčíku je takto zásobováno pouze 5 % obyvatel, a u vápníku je situace podobná – doporučenou koncentraci má voda jen pro 28 % české populace*.
Skladba jídelníčku hraje důležitou roli. Mnoho lidí konzumuje jednostrannou a málo pestrou stravu s nízkým podílem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.* Tyto stravovací návyky se přímo odrážejí na nižším přívodu důležitých mikronutrientů, což má negativní dopad na imunitu i celkovou vitalitu populace.
Farmaceuti doporučují: suplementace ano, ale cíleně
Laboratorní testy dnes umožňují zjistit, jaké látky tělu skutečně chybí – a podle toho přizpůsobit doplňky stravy. Přístup k posílení imunity proto musí být individuální. „Multivitaminové přípravky nejsou vhodné pro každého. Člověk s pestrou stravou, dostatkem vlákniny, zeleniny, ovoce a bílkovin je často nepotřebuje – v jeho případě mají větší smysl například betaglukany nebo vitamin D. Naopak u lidí s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Při výběru je vždy nutné zohlednit skladbu stravy, užívané léky a celkový zdravotní stav. Nedostatky lze ověřit krevními testy, jejichž výsledky by měl pacient ideálně konzultovat s lékárníkem nebo lékařem – ten je může dát do souvislosti s dalšími projevy či diagnózami,“ upozorňuje Mgr. Zdenka Morvai, specialistka na zdraví maminek a dětí v Lékárna.cz.
