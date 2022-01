Štíhlost podle Japonců. Zkuste jejich tradiční stravování, nebudete vůbec hladovět

Celosvětová data dokládají, že Japonci jsou sedmým nejštíhlejším národem na světě, obézních lidí je v tamní populaci jen 4,3 procenta. Oproti tomu v Česku se s obezitou potýká každý čtvrtý dospělý.

Žebříčky nejštíhlejších národů světa jsou bohužel zkresleny údaji z rozvojových zemí, kde lidé trpí podvýživou, jako je Bangladéš a Indie. Japonsko a Jižní Korea jsou proto jedinými vyspělými zeměmi s nízkou mírou obezity, kde nejsou data pokřivena velkou částí strádající populace.

Tradiční japonská strava je typická velkým množstvím čerstvých tepelně neupravených potravin, ryb, mořských plodů, rýže, čerstvé a fermentované zeleniny. V pokrmech se naopak neobjevují mléčné výrobky, obsahují minimum rafinovaných cukrů a přidaných tuků. Této stravě Japonci zřejmě vděčí i za svou dlouhověkost. S průměrnou nadějí dožití přes 85 let je předčí pouze Hongkong.

Zdravotní benefity japonské kuchyně potvrdila také studie zveřejněná ve vědeckém časopise British Medical Journal, uvedla BBC. Strava bohatá na rýži a zeleninu s přiměřeným množstvím masa a sóji snižuje riziko úmrtí na infarkt a další kardiovaskulární onemocnění, která jsou v Česku dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí, stanou se osudnými až 30 procentům lidí.

V japonské prefektuře Okinawa žije nejvíce starších a stoletých lidí na světě. Zároveň se v této oblasti vyskytuje nejméně chorob spojených se stářím, jako je cukrovka, artritida, rakovina, ale i Alzheimerova choroba. Strava místních je nízkokalorická a nízkotučná, ovšem velmi bohatá na živiny.

Na stolech Japonců se často objevuje miso polévka, sushi, misky rýže a grilované ryby, mořské řasy, sója ve formě tofu či čerstvých fazolek edamame. Obyvatelé ostrovního státu s oblibou konzumují také čaj matcha, který se těší rostoucí oblibě také v západním světě.

Důležitá je i forma servírování. Tradiční japonská kuchyně upřednostňuje větší množství malých mističek oproti jednomu velkému talíři. Jednou ze zásad stravování je jíst do té doby, než je člověk z 80 procent plný.

Někteří argumentují tím, že štíhlost Japonců je genetická, vyvrací to ale například studie, která ukazuje, že Asiaté již narození ve Spojených státech, mají větší sklony k obezitě. Do tradiční japonské kuchyně vstupují čínské i západní vlivy a mladí lidé, kteří se od tradičního stravování odvracejí, se potýkají s nárůstem hmotnosti.

Lidé často jedí méně, než by měli, sní kvantum energie, ale kvalita pokulhává, nedávají tělu to, co by mělo mít, varuje dietoložka Karolína Hlavatá. | Video: Emma Smetana