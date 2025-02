Nenápadný zabiják v den starých pokrmech. Jak se projevuje syndrom smažené rýže?

Jak správně uchovávat rýži

Pokud chcete rýži bezpečně skladovat, je důležité ji ochladit co nejdříve po uvaření, a to co nejrychleji. Šéfkuchař Roman Vlach doporučuje použít gastronomický trik, který používají i profesionální kuchaři – rýži je nutné ochladit tzv. šokem. Propláchnutí rýže ledovou vodou a její okamžité vložení do lednice výrazně sníží riziko množení bakterií. Podle odborníka lze rýži bezpečně uchovávat v lednici maximálně dva až tři dny.

Riziko při nesprávné přípravě rýže

Nesprávný způsob vaření může rovněž představovat riziko. Během pěstování rýže jsou totiž používána hnojiva obsahující arsen, který může být nebezpečný pro lidské zdraví. Dlouhodobá konzumace rýže s vyšším obsahem arsenu může vést k vývojovým problémům, cukrovce nebo dokonce rakovině. Pro snížení rizika je dobré rýži před vařením důkladně propláchnout, dokud není voda čirá. Poměr vody a rýže by měl být ideálně 3:1, rýži je potřeba vařit na nejmenším ohni 10 až 15 minut. U sushi se obavy mít nemusíte, protože přidání octa eliminuje množení bakterií.